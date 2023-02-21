Невролог Шиндряева: головная боль может возникать из-за звуков и запахов

«Стресс и недосып, изменения погоды, сильные запахи, пропущенные приемы пищи, громкие или неожиданные звуки, а также яркий или мигающий свет».

Мигренью считается головная боль пульсирующего характера, нередко с односторонней локализацией. Другое ее характерное отличие – это высокая интенсивность: голова при мигрени может болеть так, что человек становится неспособен поддерживать свою обычную активность.Невролог Шиндряева уточнила , беседуя с «Газетой.Ru», что к мигреням чаще бывают склонны женщины – мучительные приступы головной боли встречаются у них втрое чаще по сравнению с мужчинами. По словам врача, данную особенность обусловливают гормональные изменения, происходящие на протяжении менструального цикла.Также Наталья Шиндряева перечислила другие триггеры мигрени:Медик добавила, что люди, которые периодически испытывают мигрень, также бывают подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и судорогам. Им специалист посоветовала не заниматься лечение головной боли самостоятельно – лучше обратиться к врачу. Шиндряева заметила, что унять головную боль при мигрени какими-то подручными средствами удается далеко не всегда – это еще один повод обращаться к медработникам за рекомендациями.Ранее портал MedikForum.ru писал о неприятных ощущениях в ногах, которые могут говорить о венозной недостаточности.

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