Врач посоветовал мужчинам не носить смартфон в кармане брюк

«Привычка носить мобильный телефон в кармане брюк у мужчин приводит к снижению количества и качества сперматозоидов», - заявил Андрей Продеус.

Врач Продеус рассказал о привычках мужчин, которые вредят их здоровью. Одна из них – это манера подолгу держать мобильник в карманах брюк.Медик подчеркнул: смартфоны и другие гаджеты не должны контактировать с телом в близком соседстве с половыми органами.Также опасным для мужского здоровья врач назвал подогрев сиденья в машине. Под действием повышенной температуры сперматозоиды гибнут, подчеркнул специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пить чай и кофе во время ОРВИ вредно для организма.

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