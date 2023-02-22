Врач посоветовал мужчинам не носить смартфон в кармане брюк

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смартфон в кармане

Врач-иммунолог Андрей Продеус: длительное ношение смартфона в кармане брюк у мужчин негативно влияет на выработку сперматозоидов.

Врач Продеус рассказал о привычках мужчин, которые вредят их здоровью. Одна из них – это манера подолгу держать мобильник в карманах брюк.

Медик подчеркнул: смартфоны и другие гаджеты не должны контактировать с телом в близком соседстве с половыми органами.

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«Привычка носить мобильный телефон в кармане брюк у мужчин приводит к снижению количества и качества сперматозоидов», - заявил Андрей Продеус.

Также опасным для мужского здоровья врач назвал подогрев сиденья в машине. Под действием повышенной температуры сперматозоиды гибнут, подчеркнул специалист.

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Андрей Продеус
Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : смартфоны, мужское здоровье, Андрей Продеус