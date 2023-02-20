Пульмонолог Хованов: пить чай и кофе во время ОРВИ вредно для организма

«Есть напитки, от которых будет больше вреда, чем пользы. Это такие крепкие напитки, как кофе, чай, потому что они содержат кофеин, стимулируют работу сердца и повышают нагрузку», - уточнил Хованов.

Пульмонолог Хованов констатировал, что человеку с ОРВИ необходимо пить больше жидкости – это способствует активному выводу токсинов из организма. Однако прием чая или кофе при простуде или гриппе скорее навредит организму, заявил медик.Пульмонолог добавил, что во время ОРВИ организму также вредит употреблением напитков с высоким уровнем сахара. Вместо них врач посоветовал напитки в виде настоя шиповника, клюквенного морса. Однако питьем номер один остается чистая вода, подчеркнул Хованов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки помогают почкам оставаться здоровыми.

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