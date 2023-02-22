Врач Соломатина назвала идеальный размер талии у женщин и мужчин

«За талией необходимо следить так же, как и за весом», - заявила специалист.

«Идеальная окружность талии у женщин – это 80 сантиметров, у мужчин – 94 сантиметра. Не более того», – подчеркнула эксперт в беседе с «Москвой 24».

Врач Соломатина рассказала в интервью, что окружность талии является одним из ключевых маркеров здоровья организма. Медик заметила, что обычно люди беспокоятся о своем весе, однако размер талии имеет не меньшее значение, чем цифры на весах.Соломатина добавила, что судить о риске некоторых заболеваний можно по тому, насколько сильно увеличивается талия от появляющихся в этой области тела жировых отложений. Врач назвала идеальный размер талии у женщин и мужчин.По словам Соломатиной, значительное превышение этих показателей может сигнализировать о развитии метаболического синдрома, тесно связанного с ожирением и сахарным диабетом. Кроме того, слишком широкая талия – это возможный признак таких патологий, как атеросклероз, гипертония, импотенция (у мужчин). Также имеются данные о том, что люди с большой окружностью талии в большей степени страдают с возрастом от когнитивных нарушений, инфарктов и инсультов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как часто нужно измерять давление пожилым людям.

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