Как часто нужно измерять давление пожилым людям: врач Романенко

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измерение давления

В пожилом возрасте измерять артериальное давление нужно в зависимости от наличия диагностированной гипертонии и от самочувствия, рассказала терапевт Татьяна Романенко.

Терапевт Романенко объяснила в интервью, как часто нужно измерять кровяное давление пожилым людям. Медик уточнила: если имеется гипертония, то проверять показатели АД нужно ежедневно.

«Пожилым с гипертонической болезнью следует измерять давление два раза в день – утром и вечером», - сказала специалист.

Романенко добавила, что проверять давление следует и в тех случаях, когда ухудшается самочувствие:

«Погода поменялась, заболела голова, появился какой-то дискомфорт в сердце, ощущение нехватки воздуха – нужно измерить давление».

В том случае, когда гипертонии нет, и человеку не назначался прием гипотензивных средств, измерять давление можно раз в месяц в профилактических целях.

Проверять АД, когда меняется самочувствие, пожилым людям нужно независимо от того, имеется у них гипертония или нет, подчеркнула терапевт.

Врач рассказал, как часто нужно измерять артериальное давление


Романенко констатировала, что «верхнее» давление до 130 в пожилом возрасте считается нормой. Немногим более высокие цифры говорят о начале гипертонической болезни, которая на этой стадии поддается контролю за счет коррекции образа жизни.

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«Все, что выше 140 на 85, – это уже чаще всего требует назначения определенных лекарственных препаратов», – приводит слова медика «Москва 24».

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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