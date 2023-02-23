Социальный фактор, который так же вреден для здоровья, как курение

«Когда мы говорим о медицине образа жизни, мы часто говорим о пяти из шести столпов. Мы говорим о физической активности, питании, сне и стрессе, а также о веществах, но часто забываем говорить об отношениях», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Они обнаружили, что те, у кого есть удовлетворительные отношения, имеют меньший риск заболеть этими типами заболеваний».

Независимо от того, есть ли у вас замечательный, поддерживающий партнер или лучший друг, который всегда готов выслушать, социальные отношения играют ключевую роль не только в вашем психическом, но и в физическом здоровье. На самом деле, новое исследование показало, что плохие отношения могут быть такими же опасными для риска заболеваний, как диабет, инсульт и рак, как и курение .В то время как все эти вещи имеют решающее значение для рассмотрения, отношения могут быть столь же «важными».Исследовательская группа обнаружила, что плохие отношения с партнерами, семьей, друзьями и даже коллегами по работе могут быть такими же вредными для здоровья, как курение, алкоголь и ожирение.Чем хуже эти отношения в 40-50 лет, тем выше риск развития ряда заболеваний, включая диабет, высокое кровяное давление, болезни сердца , инсульт, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), астму, остеопороз, артрит, рак, депрессию и беспокойство, позже в жизни.Ранее МедикФорум писал о внезапной остановке сердца.

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