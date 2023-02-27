Врач Карабиненко назвал возможными причинами кашля болезни легких и сердца

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кашель

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко: кашель не всегда вызывается инфекцией, возможны и более серьезные причины.

В интервью авторитетного российского пульмонолога Александра Карабиненко прозвучало утверждение о том, что

«кашель может предупреждать о серьезных проблемах со здоровьем».

По словам врача, часто причиной кашля действительно оказывается инфекция, поражающая дыхательные пути. Длительное (более 5 лет) курение является еще одним распространенным фактором, ведущим к появлению кашля.

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«Как правило, курильщики просыпаются утром и откашливаются, это называется «утренний туалет бронхов курильщика. Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние», - уточнил медик.

В то же время, беседуя с радио Sputnik, пульмонолог Карабиненко предупредил, что появление кашля может быть связано с чем-то более серьезным и опасным, чем временная ОРВИ. Врач назвал следующие проблемы, сопровождаемые кашлем:
  • хроническая сердечная недостаточность
  • отек легких,
  • сердечная астма,
  • перикардит.
Специалист подчеркнул, что самолечение в случаях стойкого кашля недопустимо, необходимо обращаться к медицинским специалистам.

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Александр Карабиненко
Александр Карабиненко
Здоровье
заслуженный врач России, пульмонолог
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