Врач Карабиненко назвал возможными причинами кашля болезни легких и сердца
Врач-пульмонолог Александр Карабиненко: кашель не всегда вызывается инфекцией, возможны и более серьезные причины.
В интервью авторитетного российского пульмонолога Александра Карабиненко прозвучало утверждение о том, что
«кашель может предупреждать о серьезных проблемах со здоровьем».
По словам врача, часто причиной кашля действительно оказывается инфекция, поражающая дыхательные пути. Длительное (более 5 лет) курение является еще одним распространенным фактором, ведущим к появлению кашля.
«Как правило, курильщики просыпаются утром и откашливаются, это называется «утренний туалет бронхов курильщика. Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние», - уточнил медик.
В то же время, беседуя с радио Sputnik, пульмонолог Карабиненко предупредил, что появление кашля может быть связано с чем-то более серьезным и опасным, чем временная ОРВИ. Врач назвал следующие проблемы, сопровождаемые кашлем:
- хроническая сердечная недостаточность
- отек легких,
- сердечная астма,
- перикардит.
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Александр Карабиненко
Здоровье
заслуженный врач России, пульмонолог
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