Врач Карабиненко назвал возможными причинами кашля болезни легких и сердца

«кашель может предупреждать о серьезных проблемах со здоровьем».

«Как правило, курильщики просыпаются утром и откашливаются, это называется «утренний туалет бронхов курильщика. Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние», - уточнил медик.

хроническая сердечная недостаточность

отек легких,

сердечная астма,

перикардит.

В интервью авторитетного российского пульмонолога Александра Карабиненко прозвучало утверждение о том, чтоПо словам врача, часто причиной кашля действительно оказывается инфекция, поражающая дыхательные пути. Длительное (более 5 лет) курение является еще одним распространенным фактором, ведущим к появлению кашля.В то же время, беседуя с радио Sputnik, пульмонолог Карабиненко предупредил , что появление кашля может быть связано с чем-то более серьезным и опасным, чем временная ОРВИ. Врач назвал следующие проблемы, сопровождаемые кашлем:Специалист подчеркнул, что самолечение в случаях стойкого кашля недопустимо, необходимо обращаться к медицинским специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что резкое похудение может быть симптомом эндокринных заболеваний.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.