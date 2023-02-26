Эндокринолог: резкое похудение может произойти при сахарном диабете
Эндокринные заболевания могут заставить человека резко потерять вес, сообщила врач Оксана Михалева.
По словам Михалевой, резкое похудение является одним из симптомов диабета первого типа, которым могут болеть как дети, так и взрослые люди. Врач отметила, что потерю веса в этом случае провоцирует значительная потеря жидкости и с ней питательных веществ.
«Человек начинает пить много жидкости, но это не компенсирует потери, и происходит резкое снижение массы тела», - объяснила медик.
Также, беседуя с «Газетой.Ru», эндокринолог предупредила, что резкому похудению моет поспособствовать тиреотоксикоз – состояние, возникающие из-за избытка гормонов щитовидной железы. Помимо потери веса могут наблюдаться нарушения сна, частый тремор, периодическое чувство жара, боли в глазах учащенное сердцебиение.
Вдобавок заметное и не специальное похудение может означать надпочечниковую недостаточность. При этом нарушении часто ощущаются слабость и гипотония, на коже возникает диффузная пигментация.
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Оксана Михалева
Здоровье
эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук
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