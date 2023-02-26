Эндокринолог: резкое похудение может произойти при сахарном диабете

«Человек начинает пить много жидкости, но это не компенсирует потери, и происходит резкое снижение массы тела», - объяснила медик.

По словам Михалевой, резкое похудение является одним из симптомов диабета первого типа, которым могут болеть как дети, так и взрослые люди. Врач отметила, что потерю веса в этом случае провоцирует значительная потеря жидкости и с ней питательных веществ.Также, беседуя с «Газетой.Ru», эндокринолог предупредила , что резкому похудению моет поспособствовать тиреотоксикоз – состояние, возникающие из-за избытка гормонов щитовидной железы. Помимо потери веса могут наблюдаться нарушения сна, частый тремор, периодическое чувство жара, боли в глазах учащенное сердцебиение.Вдобавок заметное и не специальное похудение может означать надпочечниковую недостаточность. При этом нарушении часто ощущаются слабость и гипотония, на коже возникает диффузная пигментация.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется дефицит витамина B12.

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