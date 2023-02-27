Массажист Яременко: эффект плоских ягодиц возникает с возрастом

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спортивная фигура

Некоторые возрастные процессы, происходящие с телом, ведут к тому, что ягодицы теряют округлость и становятся плоскими.

В интервью массажиста Владимира Яременко возраст был назван ключевым фактором, влияющим на появление  эффекта плоских ягодиц.

«Данная часть тела теряет свою форму из-за возраста, поскольку снижается выработка коллагеновых волокон, и мышечный корсет ослабевает», - отметил Яременко.

Массажист добавил, что с возрастом у многих людей увеличивается содержание жара в теле, а также происходят гормональные изменения – все это также влияет на форму ягодиц. Беседуя с издания Woman's Day, специалист предупредил: при избытке жировой клетчатки кожа теряет упругость, становится больше подвержена обвисанию.

С тем, что ягодицы теряют красивую форму и становятся плоскими, в большом количестве сталкиваются женщины.

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«Беременность, послеродовой период, менопауза, проблемы с эндокринологической системой сказываются не только на состоянии и размерах груди, но и области живота и бедер», - пояснил Яременко.

Массажист констатировал, что вернуть ягодицам эстетичный вид, упругость и округлые очертания могут помочь пластическая хирургия или косметология, регулярные занятия спортом, профилактика ожирения, отказ от малоподвижного образа жизни. Эксперт подчеркнул: недостаток физических нагрузок – это слабый мышечный корсет и сильное провисание кожи.

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Владимир Яременко
Владимир Яременко
Здоровье
косметолог, массажист
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Теги : ягодицы, возраст, Владимир Яременко