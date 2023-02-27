Прием ванны может быть опасен при некоторых проблемах со здоровьем

«Когда человек пытается встать из ванны, он может потерять сознание, что приведет к падению и удару головой. Также человек без сознания может упасть в полную ванну и захлебнуться», - предупредил эксперт.

В интервью эксперта по безопасности Павла Лосевского были перечислены проблемы со здоровьем, при которых может стать плохо во время приема ванны. Специалист сообщил, что если человек устал или выпил, принимать ванну ему не следует. Кроме того, напомнил Лосевский, существуют хронические заболевания, при которых возникает вероятность потери сознания в связи с перепадом температур.В частности, прием ванны может быть опасен если имеются гипертония или гипотония, другие сосудистые проблемы, эпилепсия.Беседуя «МК в Красноярске», Павел Лосевский посоветовал не относиться легкомысленно к тем рискам, которые могут возникать для человека в скользкой ванной – особенно в пожилом возрасте. Он порекомендовал вставать на ноги в ванне, только если в ней нет воды. Кроме того, шансов случайно упасть и получить травму становится меньше с использованием нескользящих ковриков, поручней.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно оказать первую помощь человеку, который подавился.

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