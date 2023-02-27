Как правильно оказать первую помощь человеку, который подавился

«Если самостоятельно откашляться не получается, помогите принять более удобную позу – наклоните его вперёд и вниз, предложите сделать медленный аккуратный вдох и резкий выдох, побуждая к откашливанию», - подедилась терапевт.

«Обхватите пострадавшего двумя руками, стоя сзади – положите обе руки между пупком и нижней частью ребер, сожмите одну руку в кулак, положите на живот, обхватите ее сверху второй рукой. Резко согнув обе руки в локтях, нажмите кулаком на живот пострадавшего. Обычно достаточно четырех-пяти таких быстро повторяющихся движений», - сказала терапевт RT.

Врач поделилась в интервью рекомендациями о то, как правильно оказывать первую помощь подавившемуся человеку.Терентьева отметила, что это говорит о свободных, не закупоренных куском пищи дыхательных путях. Лучше, если человек откашляется сам – стучать его по спине не нужно, такая «помощь» может лишь поспособствовать более глубокому продвижению застрявшего куска.Эти симптомы указывают на проникновение инородного тела в дыхательные пути. Врач Терентьева посоветовала как можно быстрее вызвать такому пострадавшему скорую помощь, и рассказала, как правильно выполнить метод Геймлиха, помогающий освободить дыхательные пути от застрявшего куска пищи или инородного предмета.Екатерина Терентьева добавила, что если случаи, когда человек давится едой, возникают все чаще, это нужно обсудит с врачом, чтобы он назначил специфическое обследование. Затрудненное проглатывание является возможным признаком различных патологий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кашель может возникать не только из-за инфекции – его причинами иногда становятся серьезные отклонения в работе органов.

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