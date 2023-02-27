Врач: после 40 лет женщины становятся более склонными к опухолям в груди

«Болезни молочных желез появляются у женщин в любом возрасте, однако после 40 лет вероятность возникновения новообразований в груди выше», - заявила Тамаева порталу Pravda.Ru

«Для того, чтобы предотвратить развитие любой маммологической патологии, важно регулярно обследоваться: каждый год делать маммографию, регулярно проводить самообследования груди», – подчеркнула врач-маммолог.

В интервью врача-маммолога Фатимы Тамаевой прозвучало предупреждение о том, что в возрасте после 40 лет женщины становятся более склонными к появлению в груди опухолей. По словам медика, такую особенность женского организма обусловливают изменения, который происходят в нем из-за приближающейся менопаузы.Специалист отметила, что в большинстве случаев эти образования доброкачественные – так называемые фибролипомы молочной железы. Таким опухолям свойственно долго развиваться бессимптомно, но когда они вырастают и увеличиваются, могут деформировать ткани молочной железы или ощущаться при пальпации, отзываться болезненностью.Кроме того, у женщин возрастом 40+ повышается риск появления листовидных опухолей в груди. Их развитие тоже сопровождается болью в молочных железах, помимо этого – истончением эпидермиса. Такие опухоли могут перерождаться в злокачественные.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отсутствие регулярного режима сна пагубно сказывается на состоянии сердца.

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