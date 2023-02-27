Нерегулярный режим сна разрушительно действует на сердечное здоровье

«Почти все основные сердечно-сосудистые функции, включая частоту сердечных сокращений, артериальное давление, тонус сосудов и функции эндотелия, регулируются генами циркадных часов. Нарушение или смещение циркадных ритмов может нарушить их, что ведет к хроническому воспалению, изменениям в метаболизме глюкозы, повышенной активации симпатической нервной системы и повышению артериального давления, увеличивая риск атеросклероза», - заявили исследователи.

Журнал Американской кардиологической ассоциации опубликовал результаты исследования, авторы которого пришли к выводу, что нерегулярный режим сна связан с повышенным риском атеросклероза и разрушительно действует на здоровье сердечной системы. Исследователи, предстающие Медицински центр Университета Вандербильта, анализировали влияние сна на здоровье 2032 человек, участников проекта MESA по изучению атеросклероза.Ученые обнаружили, что у людей, не следивших за регулярностью своего сна, или не имевших возможности соблюдать изо дня в день один режим сна, наблюдались повышенные отложения кальция в коронарных артериях, а также большее количество атеросклеротических бляшек в сонных артериях. В целом им был присущ более тяжелый атеросклероз, означавший большую жесткость и сужение их кровеносных сосудов.Комментируя результаты, авторы работы отметили, что для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний важно практиковать регулярные привычки сна и придерживаться последовательного режима засыпания и пробуждения. Научные специалисты подчеркнули: для сохранения сердечного здоровья важно поддерживать циркадные ритмы организма без резких смещений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются наиболее полезными при гипертонии.

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