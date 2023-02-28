Почему может временно «подскочить» давление?

«Люди с повышенным артериальным давлением должны быть осмотрительными – в их случае важно держать давление под постоянным контролем, не допуская его резких скачков. Статистические данные говорят, что каждый третий взрослый человек в большинстве стран мира подвержен гипертонии, а порядка 20 процентов гипертоников не знают о своем состоянии, поскольку оно протекает бессимптомно», - поделилась врач.

Внезапный скачок артериального давления может произойти даже у здорового человека – как эпизодическое явление он не опасен. Но повторяющиеся колебания АД являются тревожным признаком серьезных проблем с сердцем в долгосрочной перспективе, об этом в беседе с «МедикФорум» отметила терапевт Тамара Ильинская.По словам Ильинской, давление может временно «подскочить» под влиянием разных факторов. Терапевт назвала наиболее распространенные.В состоянии стресса организм активно производит гормоны адреналин и кортизол. Эти гормоны подготавливают организм к реакции на стрессовое событие, вызывая учащенное сердцебиение и сужение кровеносных сосудов. Когда стресс проходит, артериальное давление нормализуется, – однако тот внезапный всплеск, который был спровоцирован им, вполне способен вызвать необратимое повреждение кровеносных сосудов, развитие сердечного приступа или инсульта.Избыток соли делает кровеносные сосуды жесткими и сужает их. Всякий раз, когда вы едите пищу с большим количеством соли, кровяное давление сразу же повышается, подчеркивает врач. Особенно сильно оно может «подскочить», когда употребляются переработанные упакованные продукты или фастфуд – они перегружены солью и консервантами.Надпочечники производят гормоны, которые регулируют обмен веществ, иммунную систему, кровяное давление, реакцию на стресс и другие важные функции. В случае нарушений они начинают вырабатывать слишком мало или же слишком много гормонов, что ведет к гормональному дисбалансу и вместе с ним – к колебаниям АД.При расстройстве надпочечников почки задерживают соль и воду, при этом тело теряет слишком много калия – все это повышает кровяное давление, объяснила терапевтУпотребление большого количества алкоголя (и кофеина) также может почти мгновенно повышать кровяное давление. Повторяющиеся попойки запускают процессы, которые в конечном итоге могут вызвать острое сердечно-сосудистое заболевание или инсульт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими внешними признаками может проявляться цирроз печени.

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