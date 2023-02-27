Кровоточивость десен и синяки могут оказаться признаками цирроза печени

«Цирроз провоцирует легкое возникновение кровотечений, и одним из его возможных симптомов является кровоточивость десен. Также он ведет к более частым кровотечениям из носа или появлению синяков», - рассказали специалисты.

Усталость и слабость.

Потерю аппетита.

Потерю веса, истощение мышц.

Тошноту.

Дискомфорт или болезненность в области печени.

Красные капилляры на коже выше уровня талии

Кожный зуд.

Пожелтение кожи и белков глаз.

Выпадение волос.

Лихорадку, приступы озноба

Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости.

Вздутие живота.

Цирроз является наиболее тяжелой стадией жировой болезни печени – обычно он возникает как последствие многолетнего воспаления органа. Печень в его случае становится рубцовой, бугристой и сморщенной. Рубцовая ткань со временем заменяет собой все больше здоровой ткани органа, мешая печени работать должным образом. В конечном итоге он может стать настолько обширным, что печень перестанет функционировать – возникнет так называемая печеночная недостаточность.Понять, существует ли цирроз, очень трудно на начальном этапе: он не всегда вызывает очевидные симптомы на ранних стадиях. Однако по мере того, как печень будет все больше утрачивать способность функционировать должным образом, начнут возникать определенные внешние признаки. По данным NHS (служба здравоохранения Великобритании) сигналами организма о циррозе печени могут быть кровоточивость десен и необъяснимые синяки, возникающие на теле (также могут возникать очень большие и темные синяки от легких столкновений).Другие симптомы цирроза печени, на которые медики советуют обращать внимание, включают:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях небезопасно принимать ванну.

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