Утренние признаки, которые могут указывать на начало сахарного диабета

Неприятный запах изо рта

Потрескавшиеся и потрескавшиеся губы

Язвы во рту

Боль или жжение во рту или горле

Проблемы с жеванием, глотанием

Тошноту.

Боль или повышенная чувствительность

Слабость в ногах

Серьезные проблемы со стопами – язвы, инфекции, боли в костях и суставах

Трясущиеся руки.

Потливость.

Диабет 2 типа начинается с несбалансированного уровня сахара в крови и может вызывать серьезные проблемы с сердцем, зрением и почками. Симптомов, подразумевающих сахарный диабет, существует достаточно много, многие из них сочетаются с другими проблемами со здоровьем. Медики советуют обратить внимание на свои ощущения утром, после пробуждения от сна. Они назвали утренние признаки, которые могут указывать на вышедший из-под контроля сахар в крови и начало сахарного диабета, об этом пишет Times of India.Утреннее пробуждение с сильной сухостью во рту или выраженной жаждой может означать, что уровень сахара в крови очень высок и его необходимо контролировать.Сухость во рту по утрам также может вызывать«Размытое» зрение утром может быть следствием того, что высокий уровень сахара в крови спровоцировал увеличение хрусталика глаза.Высокий уровень сахара в крови способствует повреждению нервов – они перестают получать нормальный кровоток и перестают посылать сообщения в разные части тела. В результате могут возникать онемение или боль, как правило, в ногах, ступнях. Многие больные диабетом также чувствуют покалывание утром после того, как встают с постели. Это признак повреждения периферических нервов, которые обычно начинаются в стопах.Другие возможные утренние симптомы:При их появлении нужно обязательно обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызвать резкий скачок артериального давления.

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