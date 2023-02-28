Утренние признаки, которые могут указывать на начало сахарного диабета

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тяжелое пробуждение

Некоторые признаки сахарного диабета 2 типа можно заметить в момент пробуждения.

Диабет 2 типа начинается с несбалансированного уровня сахара в крови и может вызывать серьезные проблемы с сердцем, зрением и почками. Симптомов, подразумевающих сахарный диабет, существует достаточно много, многие из них сочетаются с другими проблемами со здоровьем. Медики советуют обратить внимание на свои ощущения утром, после пробуждения от сна. Они назвали утренние признаки, которые могут указывать на вышедший из-под контроля сахар в крови и начало сахарного диабета, об этом пишет Times of India.

Сухость во рту. Утреннее пробуждение с сильной сухостью во рту или выраженной жаждой может означать, что уровень сахара в крови очень высок и его необходимо контролировать.

Сухость во рту по утрам также может вызывать
  • Неприятный запах изо рта
  • Потрескавшиеся и потрескавшиеся губы
  • Язвы во рту
  • Боль или жжение во рту или горле
  • Проблемы с жеванием, глотанием
  • Тошноту.
Нечеткое зрение. «Размытое» зрение утром может быть следствием того, что высокий уровень сахара в крови спровоцировал увеличение хрусталика глаза.

Онемение. Высокий уровень сахара в крови способствует повреждению нервов – они перестают получать нормальный кровоток и перестают посылать сообщения в разные части тела. В результате могут возникать онемение или боль, как правило, в ногах, ступнях. Многие больные диабетом также чувствуют покалывание утром после того, как встают с постели. Это признак повреждения периферических нервов, которые обычно начинаются в стопах.

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Другие возможные утренние симптомы:
  • Боль или повышенная чувствительность
  • Слабость в ногах
  • Серьезные проблемы со стопами – язвы, инфекции, боли в костях и суставах
  • Трясущиеся руки.
  • Потливость.
При их появлении нужно обязательно обратиться к врачу.

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