Утренние признаки, которые могут указывать на начало сахарного диабета
Некоторые признаки сахарного диабета 2 типа можно заметить в момент пробуждения.
Диабет 2 типа начинается с несбалансированного уровня сахара в крови и может вызывать серьезные проблемы с сердцем, зрением и почками. Симптомов, подразумевающих сахарный диабет, существует достаточно много, многие из них сочетаются с другими проблемами со здоровьем. Медики советуют обратить внимание на свои ощущения утром, после пробуждения от сна. Они назвали утренние признаки, которые могут указывать на вышедший из-под контроля сахар в крови и начало сахарного диабета, об этом пишет Times of India.
Сухость во рту. Утреннее пробуждение с сильной сухостью во рту или выраженной жаждой может означать, что уровень сахара в крови очень высок и его необходимо контролировать.
Сухость во рту по утрам также может вызывать
- Неприятный запах изо рта
- Потрескавшиеся и потрескавшиеся губы
- Язвы во рту
- Боль или жжение во рту или горле
- Проблемы с жеванием, глотанием
- Тошноту.
Онемение. Высокий уровень сахара в крови способствует повреждению нервов – они перестают получать нормальный кровоток и перестают посылать сообщения в разные части тела. В результате могут возникать онемение или боль, как правило, в ногах, ступнях. Многие больные диабетом также чувствуют покалывание утром после того, как встают с постели. Это признак повреждения периферических нервов, которые обычно начинаются в стопах.
Другие возможные утренние симптомы:
- Боль или повышенная чувствительность
- Слабость в ногах
- Серьезные проблемы со стопами – язвы, инфекции, боли в костях и суставах
- Трясущиеся руки.
- Потливость.
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