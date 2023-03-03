Врач Соломатина дала советы о самопомощи при снижении атмосферного давления

«В этот период у них не исключены аритмии и колебания артериального давления от низких к высоким значениям и наоборот».

«Необходима легкая нагрузка на свежем воздухе, физкультура. Потому что начинают работать мышцы ног, а это как дополнительный насос, который тоже гонит кровь, и сердцу уже полегче», - объяснила специалист.

В связи с предупреждением о «падении» атмосферного давления в воскресенье (его снижение составит сразу 20 единиц), медик Елена Соломатина поделилась советами о самопомощи. Беседуя с «Москвой 24», врач предупредила : столь резкое изменение давления в атмосфере может вызвать ухудшение самочувствия у людей с нарушениями в сердечно-сосудистой системе.Кроме того, колебания атмосферы негативно сказываются на людях с расстройствами вегетативной нервной системы. У них также могут возникать проблемы с сердечной деятельностью, а помимо этого – болевой синдром, общее недомогание с сильной усталостью и разбитостью, либо усиление тревожности, неврозов.Соломатина отметила: чтобы легче пережить неблагоприятное погодное явление, нужно отказаться на это время от повышенных нагрузок, больше отдыхать. В то же время не следует постоянно пребывать в неподвижности.Еще один совет врача: правильно питаться. Пища должна быть легкой, не вызывающей ощущения набитого живота и тяжести. От жареных блюд лучше отказаться, сладкое и жирное свести к минимуму. Также Соломатина завила, что в те дни, когда происходят резкие колебания атмосферного давления, нужно обязательно пить воду. О том, что ее не хватает организму, могут говорить неприятный запах изо рта, ухудшение зрения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем скрываются за внезапными ночными пробуждениями.

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