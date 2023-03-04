Пять ощущений, которые указывают на опасный тромб в ноге

«Возникновение тромбоза глубоких вен требует неотложной медицинской помощи, поэтому, заметив его, оперативно обратитесь за помощью», - дали совет медики в интервью изданию Express.

Ощущение пульсации в одной ноге (обычно в икре или бедре).

Ощущение судорог или спазмов в одной ноге.

Вздувшиеся и твердые вены, которые болят при прикосновении к ним.

Горяча кожа вокруг болезненного участка.

Увеличение, отек одной конечности.

«Если симптомы ТГВ возникают наряду с одышкой или болью в груди, рекомендуется вызвать скорую помощь».

Люди старше 60 лет, люди с избыточным весом, сердечной недостаточностью и варикозом, а также курильщики и малоподвижные люди статистически являются наиболее подверженными возникновению такого состояния как тромбоз глубоких вен (ТГВ). Специалисты из NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) напомнили, что ТГВ является очень серьезным нарушением, поскольку тромбы, образующиеся в венах ног, могут оторваться, проникнуть в кровоток и попасть с ним в артерии легких. Если такой тромб закупоривает легочную артерию, возникает легочная эмболия – патология с высокой вероятностью летального исхода.Врачи рассказали об ощущениях, которые указывают на появление опасного тромба в ноге.Специалисты добавили:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что малоподвижность может быт причиной появления камней в желчном пузыре

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