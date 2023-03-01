Малоподвижность может быт причиной появления камней в желчном пузыре

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Врач Ольга Чиркова рассказала в интервью о причинах появления камней в желчном пузыре – так называемой желчекаменной болезни.

Врач Чиркова напомнила, что желчным пузырем является небольшой мышечный орган с желчью, которая вырабатывается печенью.

«Желчь нужна для переваривания жиров и поддержания микрофлоры кишечника», - пояснила медик.

По словам Чирковой, одним из распространенных факторов, ведущих к возникновению желчекаменной болезни, является малоподвижный образ жизни.

«При малоподвижном образе жизни человека желчь застаивается в пузыре, так образуются камни.  Если их становится много или они оказываются в желчном протоке, необходимо делать операцию», - проинформировала специалист.

Также образованию камней способствует избыточный вес: чем он значительнее, тем выше риск их формирования. Особенно часто желчекаменной болезни подвергаются женщины.

Беседуя с News.ru, медик добавила, что вероятность этой патологии повышается при имеющемся нарушении углеводного и липидного обмена. От камней в желчном пузыре нередко страдают диабетики.

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Определить, имеются ли камни, иногда бывает невозможно, поскольку никаких симптомов нарушения не возникает. Но при движении камня и его застревании в протоке с последующей закупоркой, возникает болевой синдром. При этом боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов. В опасной ситуации, требующей вызова врача, она усиливается, не позволяя человек выпрямляться, а к ней присоединяются лихорадка и желтуха.

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Ольга Чиркова
Ольга Чиркова
Здоровье
врач-терапевт, заведующая Центром общественного питания и медицинской профилактики
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