4 хронических симптома рака, которые нельзя игнорировать - онколог Воробьев

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4 хронических симптома рака, которые нельзя игнорировать - онколог Воробьев


Если эти признаки сохраняются более двух недель, пора обратиться к врачу общей практики.


Рак — это заболевание, при котором аномальные клетки делятся неконтролируемым образом. Это может привести к росту, называемому опухолью, хотя и не во всех случаях. Практически любая часть тела может быть поражена раком, а это означает, что симптомы могут проявляться по-разному.

Чем раньше будут обнаружены симптомы, тем раньше вы сможете обратиться за лечением. В то время как некоторые признаки рака могут быть очень специфическими, другие можно легко спутать с другими заболеваниями.

Существует четыре симптома рака, которые можно отнести к другой проблеме со здоровьем.


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В списке симптомов рака, которые вы не должны игнорировать - хронический кашель, хроническая головная боль, постоянной боли и постоянная усталость.

Кашель


«Кашель, который сохраняется более двух недель, особенно сухой кашель, может быть признаком рака легких», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Головная боль


Головная боль, которая длится более двух недель и не поддается лечению обычными лекарствами, может быть вызвана опухолью головного мозга.

Боль


«Постоянная боль в любом месте вашего тела, которая не имеет четкой причины и не поддается стандартному лечению, должна быть оценена».



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Усталость


Внезапное и продолжительное изменение уровня вашей энергии, независимо от того, сколько вы спали, может быть признаком лейкемии или лимфомы.

Онколог Воробьев поделился другими потенциальными признаками рака, которых следует опасаться:
  • Аномальные менструации или боль в области таза
  • Изменения в привычках в ванной
  • Вздутие живота
  • Изменения груди
  • Затруднение глотания
  • Чрезмерные кровоподтеки
  • Частые лихорадки или инфекции
  • Постменопаузальное кровотечение
  • Боль в животе или тошнота
  • Необъяснимая потеря веса
  • Необычные комочки

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