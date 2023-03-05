4 хронических симптома рака, которые нельзя игнорировать - онколог Воробьев

Кашель

«Кашель, который сохраняется более двух недель, особенно сухой кашель, может быть признаком рака легких», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Головная боль

Боль

«Постоянная боль в любом месте вашего тела, которая не имеет четкой причины и не поддается стандартному лечению, должна быть оценена».

Усталость

Аномальные менструации или боль в области таза

Изменения в привычках в ванной

Вздутие живота

Изменения груди

Затруднение глотания

Чрезмерные кровоподтеки

Частые лихорадки или инфекции

Постменопаузальное кровотечение

Боль в животе или тошнота

Необъяснимая потеря веса

Необычные комочки

Рак — это заболевание, при котором аномальные клетки делятся неконтролируемым образом. Это может привести к росту, называемому опухолью, хотя и не во всех случаях. Практически любая часть тела может быть поражена раком, а это означает, что симптомы могут проявляться по-разному.Чем раньше будут обнаружены симптомы, тем раньше вы сможете обратиться за лечением. В то время как некоторые признаки рака могут быть очень специфическими, другие можно легко спутать с другими заболеваниями.Существует четыре симптома рака, которые можно отнести к другой проблеме со здоровьем.В списке симптомов рака, которые вы не должны игнорировать - хронический кашель, хроническая головная боль, постоянной боли и постоянная усталость.Головная боль, которая длится более двух недель и не поддается лечению обычными лекарствами, может быть вызвана опухолью головного мозга.Внезапное и продолжительное изменение уровня вашей энергии, независимо от того, сколько вы спали, может быть признаком лейкемии или лимфомы.Ранее МедикФорум писал о пользе кофе.

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