4 хронических симптома рака, которые нельзя игнорировать - онколог Воробьев
Если эти признаки сохраняются более двух недель, пора обратиться к врачу общей практики.
Рак — это заболевание, при котором аномальные клетки делятся неконтролируемым образом. Это может привести к росту, называемому опухолью, хотя и не во всех случаях. Практически любая часть тела может быть поражена раком, а это означает, что симптомы могут проявляться по-разному.
Чем раньше будут обнаружены симптомы, тем раньше вы сможете обратиться за лечением. В то время как некоторые признаки рака могут быть очень специфическими, другие можно легко спутать с другими заболеваниями.
Существует четыре симптома рака, которые можно отнести к другой проблеме со здоровьем.
В списке симптомов рака, которые вы не должны игнорировать - хронический кашель, хроническая головная боль, постоянной боли и постоянная усталость.
Кашель
«Кашель, который сохраняется более двух недель, особенно сухой кашель, может быть признаком рака легких», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Головная боль
Головная боль, которая длится более двух недель и не поддается лечению обычными лекарствами, может быть вызвана опухолью головного мозга.
Боль
«Постоянная боль в любом месте вашего тела, которая не имеет четкой причины и не поддается стандартному лечению, должна быть оценена».
Усталость
Внезапное и продолжительное изменение уровня вашей энергии, независимо от того, сколько вы спали, может быть признаком лейкемии или лимфомы.
Онколог Воробьев поделился другими потенциальными признаками рака, которых следует опасаться:
- Аномальные менструации или боль в области таза
- Изменения в привычках в ванной
- Вздутие живота
- Изменения груди
- Затруднение глотания
- Чрезмерные кровоподтеки
- Частые лихорадки или инфекции
- Постменопаузальное кровотечение
- Боль в животе или тошнота
- Необъяснимая потеря веса
- Необычные комочки
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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