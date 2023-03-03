Врач Мясников: кофе полезен при болезнях сердца, печени и не только

«На деле же такой напиток крайне полезен, и некоторым людям его нужно пить обязательно», - отметил специалист.

«Это целебный напиток для печени, особенно у кого гепатиты и другие проблемы, например жировая дистрофия. Он предотвращает переход из вирусного гепатита в цирроз, а из цирроза в рак», - констатировал он.

«300-400 мг кофеина в день – допустимая норма. Это небольшие чашки, не кружки, а посуда объемом 120 мл. Таких можно максимум три-четыре в день», - объяснил он.

Доктор Мясников высказался о том, что такому напитку как кофе часто приписываются вредные свойства, которых на самом деле у него нет.Медик перечислил те проблемы со здоровьем, при которых не нужно отказываться от кофе и более того – полезно употреблять его на регулярной основе.По словам Александра Мясникова, кофе обязательно должен входить в рацион людей, столкнувшихся с болезнями печени.Врач рассказал о проводившихся исследованиях, изучавших влияние кофе на состояние людей, перенесших инфаркт. Оказалось, что ткани сердечной мышцы и сосудов у сердечников, которые пьют кофе, находятся в лучшей форме по сравнению с теми, кто его не употребляет совсем. Такое влияние напитка объясняется действием его полифенольных соединений, действующих как мощный антиоксидант. Доктор Мясников добавил, что ежедневный прием кофе полезен и при мерцательной аритмии – он способствуют снижению количества ее приступов.Александр Мясников назвал устаревшими данные о том, что питье кофе вредит при имеющихся проблемах с суставами. Людям с остеопорозом и подагрой бояться этого напитка не нужно, последние научные данные свидетельствуют о его положительном влиянии на состояние скелета.Врач обратил внимание на то, что кофеин стимулирует перистальтику кишечника и является одним из натуральных средств с эффектом слабительного.Доктор Мясников отметил, что людям с депрессией кофе помогает поддерживать тонус.Врач подчеркнул: польза кофе определяется его количество, злоупотреблять им действительно небезопасно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасен для организма постный майонез.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.