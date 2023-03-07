Кардиолог Поспелов назвал правильные действия при внезапной боли в груди

«Помните, что такая боль редко сопровождает сердечно-сосудистые заболевания, обычно виной всему невралгия, а также некоторые болезни желудочно-кишечного тракта», - объяснил медик.

сесть либо принять позу полулежа;

ослабить сдавливающие тело детали одежды: например, ремень или воротник;

по возможности размеренно дышать, делая вдохи носом, а выдохи – ртом

измерить кровяное давление.

«Если боль не проходит и сопровождается пониженным или повышенным давлением, лучше сразу обратиться за медицинской помощью», – подчеркнул Поспелов.

Кардиолог Поспелов отметил в интервью, что иногда боль, возникающая в грудной клетке, вызывает ощущение вонзающейся в сердце тонкой иглы. Это неприятное чувство может пугать своей внезапностью и болевым эффектом, однако первый совет врача касательно такой ситуации – не волноваться и не создавать атмосферу паники.Поспелов заявил: нужно успокоиться и прислушаться к своим ощущениям.Беседуя с изданием «Подмосковье сегодня» кардиолог назвал правильные действия при внезапной боли в груди:Кардиолог уточнил: если внезапная боль вызывается сердечной патологией, она сопровождается ощущением сдавливания грудной клетки. Если человек жалуется не только а боль, но и на давление (на грудь), ее сжатие, – его состояние может означать инфаркт миокарда. В этом случае необходимо оперативно вызывать скорую помощь.Если чувство боли достаточно быстро стихает и возвращается нормальное самочувствие, посетить врача после этого тоже нужно - особенно, когда такие эпизоды внезапного неблагополучия повторяются, сказал специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли гипертоникам пить кофе

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