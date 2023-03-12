Нутрициолог Строков: зеленый чай делает артерии «растяжимыми» и снижает риск ранней смерти

"У тех, кто постоянно пьет, но поддерживает регулярную привычку, риск смерти от всех причин значительно ниже. Вывод был сделан на основе данных опроса более 14 000 участников, показавших, что у пьющих людей риск сердечных заболеваний и инсульта был на 39% ниже", - говорит врач-нутрицтолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Черный чай полностью ферментируется, и во время этого процесса полифенолы окисляются в пигменты и могут терять свои антиоксидантные свойства».

Чай содержит вещества, связанные с более низким уровнем некоторых хронических заболеваний. Рассматриваемые агенты включают полифенолы, особенно катехины и эпикатехины, обладающие непревзойденными противовоспалительными свойствами. Согласно некоторым исследованиям, эти соединения могут способствовать значительному снижению вероятности смерти от всех причин.Несколько исследований показали, что биологически активные компоненты чая положительно влияют на старение клеток.Более того, риск смертельного заболевания сердца или инсульта был на 56% ниже, а риск смерти от всех причин был на 29% ниже по сравнению с теми, кто не пьет чай. Соединения в чае доказали свою высокую эффективность в борьбе с вредными последствиями окислительного стресса, основного предшественника болезней.Зеленый и черный чай являются одними из лучших для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.Зеленый чай является богатым источником полифенолов, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска, включая высокое кровяное давление и дислипидемию.Ранее МедикФорум писал о том, как могут болеть почки.

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