Эксперты рассказали, как могут болеть почки

«Болезни почек могут развиваться практически незаметно, но при этом лабораторные показатели могут изменяться еще до появления первых признаков заболевания. Если своевременно обнаружить заболевание при профилактическом обследовании, это может поспособствовать замедлению процесса его развития», - констатировали владимирские медики.

Также для почечных патологий характерны следующие признаки.

Проблемы с мочеиспусканием: оно становится затрудненным или неконтролируемым.

Дискомфорт после мочеиспускания, цистит.

Появление следов крови в моче.

Отеки в разных частях тела.

Необъяснимая потеря аппетита.

Повышение температуры тела.

Повышенное давление.

Почки осуществляют в организме выделительную функцию. Они помогают производить мочу, удаляя из тела ненужные продукты обмена веществ, лишнюю жидкость, токсины. Кроме того, здоровье парного органа оказывает большое влияние на водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, регуляцию артериального давления в нашем теле.Говоря о заболеваниях почек, эксперты рассказали, что существуют пиелонефрит, почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, ломерулонефрит. С признаками их патологии нужно незамедлительно обращаться к урологу.Рассказывая, как могут болеть почки, специалисты уточнили, что они находятся в области поясницы под ребрами. При почечных недугах боль может ощущаться именно здесь – в некоторых случаях отдавая в нижнюю часть живота.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть внешние признаки больной щитовидной железы.

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