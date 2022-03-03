Популярный в России напиток снижает риск смерти от сердечных заболеваний на 56%
Болезни сердца — главная причина смерти во всем мире. Чтобы поддержать этот жизненно-важный орган врачи рекомендуют сосредоточиться на правильном питании и регулярных физических упражнениях. Но можно сделать кое-что еще. Например, включить в постоянный рацион один напиток, который снизит риск сердечных заболеваний более чем наполовину.
Речь идет о чае. В исследовании 2020 года, опубликованном в European Journal of Preventive Cardiology, группа ученых из Китайской академии медицинских наук проанализировала данные 100 тыс. человека, у которых в анамнезе не было сердечного приступа, рака или инсульта. Затем их классифицировали как регулярно пьющих чай (не менее трех раз в неделю) и нерегулярно пьющих чай.
В среднем период наблюдения составил 7,3 года. Результаты показали, что у тех, кто регулярно пил чай, риск сердечных заболеваний и инсульта снизился на 20 процентов, а риск смертельных сердечных заболеваний и инсульта на 22 процента.
Затем исследователи проанализировали подмножество из 14 тыс. человек с помощью двух опросов, проведенных в разные моменты времени в течение примерно восьми лет. Результаты показали, что участники, которые сохраняли привычку пить чай на протяжении всего исследования, получили еще более значительные преимущества для здоровья по сравнению с теми, кто не пил чай регулярно, в том числе риск случайных сердечных заболеваний и инсульта был на 39 процентов ниже, риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 56 процентов ниже, а снижение риска смерти по любой причине было на 29 процентов ниже.
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Китайская академия медицинских наук
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