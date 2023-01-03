Зеленый чай может снизить риск смерти на 76%

«Была показана значительная связь между долголетием и несколькими вариациями гена FOXO3», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Потреблявшие наибольшее количество зеленого чая, снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний на целых 82 процента. Те, кто выпивал не менее пяти чашек зеленого чая в день, имели на 76 процентов меньше шансов умереть по сравнению с теми, кто этого не делал".

Чай привлек внимание всего мира своим благотворным воздействием на здоровье, таким как уменьшение воспаления и помощь в борьбе с раком. Это также было связано с экспрессией FOXO3A, получившего название «ген долголетия», потому что он более заметен у долгожителей. Предотвращая повреждение клеток, исследователи обнаружили, что потребление зеленого чая может снизить риск смертности до 82% для некоторых людей.FOXO3 играет ключевую роль в контроле белков скелетных мышц и является важным регулятором синтеза и деградации белков в мышцах.Считается, что он оказывает сильное влияние на старение и возрастные фенотипы, поскольку регулирует реакцию на стресс, которая, в свою очередь, влияет на продолжительность жизни.Это наблюдение подтверждается несколькими исследованиями, изучающими связь между потреблением зеленого чая и смертностью от всех причин среди пожилых людей.В целом эти большие когортные исследования и метаанализы дали разные результаты.Однако у них есть одна общая черта: все они обнаружили значительное снижение смертности от всех причин среди тех, кто регулярно употребляет зеленый чай.Ранее МедикФорум писал о том, как избавиться от жира на животе.

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