Эти эфирные масла помогут вам быстрее заснуть – рекомендации врача
Врач поделился своими лучшими смесями эфирных масел, которые помогают людям легче заснуть.
«Сон является основой хорошего здоровья. Тем не менее, согласно исследованиям, девять из десяти из нас страдают от прерывистого сна», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедкФорум.
Опрос показывает, что 48 процентов респондентов согласились, что нарушения сна для них «обычны». Судя по результатам, проблемы со сном, по-видимому, достигли своего пика в возрасте от 45 до 59 лет.
Некоторые эфирные масла помогают улучшить сон.
«Существует множество доказательств того, что синергия, возникающая при комбинировании различных эфирных масел, повышает их эффективность».
Одним из эфирных масел является римская ромашка, которая, как показывают исследования, эффективно помогает людям заснуть.
«В одном исследовании эфирное масло римской ромашки, нанесенное на подушки, улучшило общее время сна».
Дальнейшее исследование с участием медицинских сестер показало, что смесь эфирных масел лаванды и римской ромашки может аналогичным образом снижать беспокойство и улучшать сон.
Давно известно, что лаванда вызывает сон, и многочисленные исследования подтверждают это преимущество.
«Причина его рекомендации заключается в том, что он нацелен на несколько биохимических путей предотвращения беспокойства».
Еще одно рекомендуемое эфирное масло — нероли, которое является «естественным транквилизатором».
«Дальнейшее исследование с участием медицинских сестер показало, что смесь эфирных масел лаванды и римской ромашки может аналогичным образом снижать беспокойство и улучшать сон».
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