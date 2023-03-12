Эти эфирные масла помогут вам быстрее заснуть – рекомендации врача

«Сон является основой хорошего здоровья. Тем не менее, согласно исследованиям, девять из десяти из нас страдают от прерывистого сна», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедкФорум.

«Существует множество доказательств того, что синергия, возникающая при комбинировании различных эфирных масел, повышает их эффективность».

«В одном исследовании эфирное масло римской ромашки, нанесенное на подушки, улучшило общее время сна».

«Причина его рекомендации заключается в том, что он нацелен на несколько биохимических путей предотвращения беспокойства».

«Дальнейшее исследование с участием медицинских сестер показало, что смесь эфирных масел лаванды и римской ромашки может аналогичным образом снижать беспокойство и улучшать сон».

Опрос показывает, что 48 процентов респондентов согласились, что нарушения сна для них «обычны». Судя по результатам, проблемы со сном, по-видимому, достигли своего пика в возрасте от 45 до 59 лет.Одним из эфирных масел является римская ромашка, которая, как показывают исследования, эффективно помогает людям заснуть.Дальнейшее исследование с участием медицинских сестер показало, что смесь эфирных масел лаванды и римской ромашки может аналогичным образом снижать беспокойство и улучшать сон.Давно известно, что лаванда вызывает сон, и многочисленные исследования подтверждают это преимущество.Еще одно рекомендуемое эфирное масло — нероли, которое являетсяРанее МедикФорум писал о том, как могут болеть почки.

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