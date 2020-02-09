Немецкий врач рассказал о вреде эфирных масел при простуде
Предполагается, что теплая ванна с эфирными маслами отгоняет простуду, позволяет легче дышать и ускоряет выздоровление. Но эфирные масла подходят не всем, более того, могут нанести вред здоровью. Немецкий врач рассказывает, как не стать жертвой домашнего самолечения.
Наиболее распространенные эфирные масла против простуды:
- эвкалипт
- мята
- сосна
- ель
- тимьян
- камфара
Врачи это подтверждают?
«Это скорее неправда, - говорит Ханс-Михаэль Мюленфельд, семейный врач из Бремена, председатель института общей медицинской подготовки в Немецкой медицинской ассоциации (IHF).
Главная опасность - аллергические реакции. Эфирные масла проблематичны, нет научных доказательств их положительного влияния. Однако они могут привести к аллергическим реакциям внутри организма, и снаружи: проблемы с дыханием вплоть до приступа аллергической астмы при вдыхании поднимающегося пара. Ингредиенты эфирных масел могут раздражать кожу и приводить к экземе.
«Они усиливают аллергическую астму и нейродермит, следует усомниться в рекомендации эфирных масел в качестве домашнего средства», - осторожно говорит немецкий врач.
Безопасным и безвредным домашним средством от инфекций, по мнению немецкого врача, является вдыхание пара с добавлением небольшого количества соли.
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