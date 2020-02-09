Немецкий врач рассказал о вреде эфирных масел при простуде

эвкалипт

мята

сосна

ель

тимьян

камфара

Врачи это подтверждают?

«Это скорее неправда, - говорит Ханс-Михаэль Мюленфельд, семейный врач из Бремена, председатель института общей медицинской подготовки в Немецкой медицинской ассоциации (IHF).

«Они усиливают аллергическую астму и нейродермит, следует усомниться в рекомендации эфирных масел в качестве домашнего средства», - осторожно говорит немецкий врач.