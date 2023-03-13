Врач Мясников назвал два правила приема обезболивающих

«Помните, что разные обезболивающие действуют на разные виды боли. Нестероидные препараты – лекарства против воспаления», - уточнил он.

«НПВП следует пить вместе с препараторами-ингибиторами протонной помпы, к примеру, с омепразолом. Это предотвращает образование эрозий и язв желудка», - констатировал эксперт.

Врач Мясников рассказал, как правильно принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). По словам медика, эти средства часто назначаются в качестве первой помощи при состояниях, сопровождаемых болью. Доктор отметил: обезболивающее всегда назначается с учетом характера причины, провоцирующей боль.Мясников заявил, что существует два ключевых правила, в соответствии с которыми нужно принимать НПВП. Первое: если эти средства назначаются врачом, принимать их важно непрерывным курсом (он обычно составляет 7-10 дней). Специалист объяснил, что в этом случае лекарства, помимо того, что снимают боль, помогают также с устранением причины воспаления.Второе правило, названное Мясниковым: при приеме обезболивающих нужно позаботиться о том, чтобы не навредить желудку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием витамина С не помогает в лечении вирусных инфекций.

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