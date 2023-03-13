Терапевт Водовозов: витамин С не помогает от вирусных инфекций
Попытки лечить вирусные инфекции или добиваться их профилактики с помощью витамина С не дают нужного эффекта, об этом рассказал терапевт Алексей Водовозов.
В своем интервью терапевт Водовозов напомнил, что витамин С является не лекарством, а пищевым ингредиентом. Поэтому лечить заболевания вирусного характера путем его употребления бесполезно. Этот витамин помогает только если возникает авитаминоз.
«Реальный авитаминоз из-за нехватки витамина С – это цинга, ее случаи единичны, обычно они связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями», - уточнил медик.
Терапевт Водовозов подчеркнул: злоупотреблять данным антиоксидантом вредно – постоянное получение его высоких доз может провоцировать образование камней в мочевыводящих путях. Радио Sputnik врач сообщил, что ходовой аптечный препарат нередко содержит до 250 мг витамина С, в то время как его суточная дозировка не должны превышать 50 мг.
Дополнительно медик отметил, что многие люди ошибаются, когда ищут витамин С в лимонах. Хотя данный вид цитрусов действительно его содержит, его значительно более богатыми источниками являются другие продукты.
«На самом деле чемпионами являются шиповник и красный болгарский перец, а также черная смородина и практически все разновидности капусты», - пояснил специалист.
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Алексей Водовозов
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