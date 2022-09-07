Доктор Мясников назвал ключевую ошибку при приеме обезболивающих

«Вы лечите неврологические боли парацетамолом, аспирином, ибупрофеном, а это нестероидные противовоспалительные препараты, они не действуют на нервную боль вообще», - привел прием врач.

Обезболивающие – это самая популярная группа лекарств, приобретаемых в аптеках без рецепта. Подавляющее большинство людей лечит возникший болевой синдром самостоятельно, используя домашнюю аптечку. Доктор Мясников заметил, что нередко при этом совершается одна и та же оплошность.Врач считает, что ключевой ошибкой при приеме анальгетиков в домашних условиях является незнание того, что эти препараты делятся на группы, и их применение без учета данной особенности.Доктор Мясников уточнил, что обезболивающие лекарства делятся на восемь групп, каждая из которых предназначается для терапии боли определенного происхождения.Эксперт подчеркнул, что лечение болевого синдрома требует консультации с медицинскими специалистами, поскольку только они могут выбрать подходящий эффективный анальгетик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто сильнее рискует подвергнуться инсульту.