Доктор Мясников назвал ключевую ошибку при приеме обезболивающих
Известный российский врач Александр Мясников напомнил, что прием обезболивающих препаратов требует определенных знаний о том, как они действуют.
Обезболивающие – это самая популярная группа лекарств, приобретаемых в аптеках без рецепта. Подавляющее большинство людей лечит возникший болевой синдром самостоятельно, используя домашнюю аптечку. Доктор Мясников заметил, что нередко при этом совершается одна и та же оплошность.
Врач считает, что ключевой ошибкой при приеме анальгетиков в домашних условиях является незнание того, что эти препараты делятся на группы, и их применение без учета данной особенности.
Доктор Мясников уточнил, что обезболивающие лекарства делятся на восемь групп, каждая из которых предназначается для терапии боли определенного происхождения.
«Вы лечите неврологические боли парацетамолом, аспирином, ибупрофеном, а это нестероидные противовоспалительные препараты, они не действуют на нервную боль вообще», - привел прием врач.
Эксперт подчеркнул, что лечение болевого синдрома требует консультации с медицинскими специалистами, поскольку только они могут выбрать подходящий эффективный анальгетик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто сильнее рискует подвергнуться инсульту.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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