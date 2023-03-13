Проблемы со зрением утром могут возникать за несколько дней до инсульта

Повышение артериального давления.

Головокружение.

Головная боль.

«Особенно тревожно, когда к ним присоединяются онемение, мышечная слабость с одной стороны тела, асимметрия лица и нарушение речи. Все это может предупреждать о высоком риске инсульта», - цитирует медработников издание Express.

«Многие люди с глазным инсультом отмечают потерю зрения в одном глазу сразу после пробуждения. Некоторые говорят, что перед глазами как будто появилось темное пятно или странная тень».

Гарвардские специалисты рассказали о симптомах, которые могут возникать незадолго до инсульта, становясь предупреждением организма о надвигающейся катастрофе. В частности, перед инсультом возможны следующие состояния.По словам медиков, эти симптомы часто не воспринимаются как что-то серьезное, и они не получают должного внимания.Специалисты заострили внимание на том, какой симптом-предвестник часто возникает за несколько дней до инсульта. Этим предупреждающим признаком они назвали полную или частичную кратковременную потерю зрения, обычно возникающую утром после пробуждения. Нарушение бывает обусловлено закупоркой артерий, питающих органы зрения. Такая закупорка в большинстве случаев довольно быстро проходит и зрение восстанавливается. Однако через несколько дней после этого человека может настичь инсульт головного мозга.Ученые, представляющие Пенсильванский университетй, в свою очередь, констатируют, что утренние проблемы со зрением могут означать развитие так называемого глазного инсульта.Эксперты рекомендуют обращаться с таким нарушением к врачу. Глазной инсульт говорит о подверженности тромбообразованию, из-за чего для человека возрастают риски самых опасных сосудистых нарушений.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках больной щитовидной железы.

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