Проблемы со зрением утром могут возникать за несколько дней до инсульта

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боль в глазах

Нарушенное зрение после пробуждения от сна по утрам называется врачами одним из предвестников инсульта.

Гарвардские специалисты  рассказали о симптомах, которые могут возникать незадолго до инсульта, становясь предупреждением организма о надвигающейся катастрофе. В частности, перед инсультом возможны следующие состояния.
  • Повышение артериального давления.
  • Головокружение.
  • Головная боль.
По словам медиков, эти симптомы часто не воспринимаются как что-то серьезное, и они не получают должного внимания.

«Особенно тревожно, когда к ним присоединяются онемение, мышечная слабость с одной стороны тела, асимметрия лица и нарушение речи. Все это может предупреждать о высоком риске инсульта», - цитирует медработников издание Express.

Специалисты заострили внимание на том, какой симптом-предвестник часто возникает за несколько дней до инсульта. Этим предупреждающим признаком они назвали полную или частичную кратковременную потерю зрения, обычно возникающую утром после пробуждения. Нарушение бывает обусловлено закупоркой артерий, питающих органы зрения. Такая закупорка в большинстве случаев довольно быстро проходит и зрение восстанавливается. Однако через несколько дней после этого человека может настичь инсульт головного мозга.

Ученые, представляющие Пенсильванский университетй, в свою очередь, констатируют, что утренние проблемы со зрением могут означать развитие так называемого глазного инсульта.

Ранние признаки инсульта, которые могут спасти жизнь


«Многие люди с глазным инсультом отмечают потерю зрения в одном глазу сразу после пробуждения. Некоторые говорят, что перед глазами как будто появилось темное пятно или странная тень».

Эксперты рекомендуют обращаться с таким нарушением к врачу. Глазной инсульт говорит о подверженности тромбообразованию, из-за чего для человека возрастают риски самых опасных сосудистых нарушений.

Проблемы со зрением могут предупредить о наступлении инсульта


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