Врач Бинатова перечислила неочевидные признаки больной щитовидной железы

135 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/hand-touching-throat-of-patient_1954266.htm#query=thyroid&position=18&from_view=search&track=sph
болезни щитовидной железы

По словам врача-эндокринолога Эльвины Бинатовой, медлительность, перепады настроения, склонность к запору могут быть неочевидными признаками заболевания щитовидной железы.

Эндокринолог Бинатова напомнила, что чаще всего патологическое состояние щитовидки характеризуется дефицитом ее гормонов (гипотиреоз) или, наоборот, их чрезмерной выработкой (гипертиреоз). Признаки этих нарушений нередко бывают неочевидными, кажутся следствием рядовых, рутинных проблем – недосыпа, усталости.

Гипотиреоз. Врач отметила: снижение функции щитовидной железы, подразумеваемое при гипотиреозе, часто создает проблему отеков.

Врач рассказала, когда требуется удаление щитовидной железы


«При более тяжелых стадиях отечность может также сопровождаться снижением слуха, сухостью кожных покровов, ломкостью ногтей, болями в мышцах», - добавила специалист.

Также эндокринолог Бинатова назвала другие признаки этого нарушения, включая неочевидные.
  • Сонливость.
  • Апатия.
  • Утомляемость.
  • Нарушенная циркуляция крови в конечностях.
  • Выпадение волос.
  • Одутловатость лица.
  • Осипший голос.
  • Частые запоры.
  • Снижение либидо.
  • Боли в мышцах.
  • Медлительность.
Гипертиреоз.Если больная щитовидка означает наличие гипертиреоза, у человека может происходить увеличение шеи, формироваться зоб. Кроме того, могут проявляться следующие симптомы.
  • Перепады настроения.
  • Нервозность.
  • Нарушения сна.
  • Похудение (оно может иметь место при хорошем аппетите).
  • Потливость, частое ощущение чрезмерного жара, духоты.
  • Учащенный пульс.
  • Ощущение кома в горле.
Беседуя с изданием «Лайф», медик подчеркнула, что при подозрениях на проблемы с щитовидно железой нужно обязательно обращаться к специалисту и при необходимости проводить нужную терапию. Больная щитовидка может серьезно влиять на качество жизни, провоцируя состояния, которые люди могут приписывать совершенно другим проблемам.

Врач назвал плохо узнаваемые признаки больной щитовидной железы


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологические причины могут срываться за плохим видом ногтей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Эльвина Бинатова
Эльвина Бинатова
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
Читать MedikForum.ru в
Эндокринолог Иванникова назвала признаки серьезных проблем с щитовидной железой
Эндокринолог Соловьева назвала неочевидные признаки гипотиреоза
Гипотиреоз: изменение голоса сигнализирует о «крайне низком» уровне гормонов щитовидной железы
Теги : болезни щитовидной железы, признаки болезней, Эльвина Бинатова