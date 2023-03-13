5 неожиданных симптомов рака, которые нужно обнаружить

«Вы всегда должны обращаться к своему врачу, если у вас возникают какие-либо внезапные симптомы или изменения в организме, поскольку ранняя диагностика может резко изменить любой прогноз», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Постоянно сухая кожа

«В большинстве случаев это обычно что-то менее серьезное, например экзема, но посещение врача все равно принесет облегчение как вашему разуму, так и коже».

Анемия

Потрескавшиеся или окровавленные губы

Одышка

Ночная потливость

«Каждый раз, когда вы испытываете гормональные изменения, существует повышенный риск ночной потливости, поскольку ваше тело менее способно регулировать свою температуру».

Ранняя диагностика рака помогает проложить путь к более быстрому лечению и, возможно, лучшему прогнозу. Хотя рак кожи не сразу поражает ваши внутренние органы, его также необходимо выявить как можно скорее. К счастью, эксперт поделился «неожиданными» признаками, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.Независимо от того, являетесь ли вы поклонником солярия или забываете повторно наносить солнцезащитный крем во время загара на пляже, существуют различные факторы, которые могут увеличить риск развития рака кожи.Онколог рекомендовал обращать внимание на сухость кожи, анемию, потрескавшиеся или кровоточащие губы, одышку и ночную потливость.Если вы заметили участок кожи, который постоянно сухой или зудит, возможно, стоит поговорить с врачом.От дефицита железа до дефицита фолиевой кислоты анемия обычно связана с недостатком витаминов и питательных веществ.Базально-клеточная карцинома — иногда может проявляться железодефицитной анемией. Симптомы, которые следует заметить, могут включать крайнюю усталость, слабость, бледность кожи, боль в груди, холодные руки и ноги и головокружение.Если ваши губы чрезмерно сухие и потрескавшиеся или даже начинают кровоточить, это может указывать на актинический хейлит, предраковое состояние.Хотя вы можете и не подозревать, что рак кожи может распространиться на легкие, необработанные виды рака, такие как меланома, могут попасть в это место.Рак кожи редко вызывает ночную потливость, но растущее количество данных свидетельствует о том, что гормональные изменения и меланома связаны.Ранее МедикФорум писал о пользе отвара шиповника.

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