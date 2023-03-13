5 неожиданных симптомов рака, которые нужно обнаружить
По словам онколога, потрескавшиеся или окровавленные губы могут быть первым красным флажком, сигнализирующим о том, что у вас может развиться рак.
Ранняя диагностика рака помогает проложить путь к более быстрому лечению и, возможно, лучшему прогнозу. Хотя рак кожи не сразу поражает ваши внутренние органы, его также необходимо выявить как можно скорее. К счастью, эксперт поделился «неожиданными» признаками, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.
Независимо от того, являетесь ли вы поклонником солярия или забываете повторно наносить солнцезащитный крем во время загара на пляже, существуют различные факторы, которые могут увеличить риск развития рака кожи.
«Вы всегда должны обращаться к своему врачу, если у вас возникают какие-либо внезапные симптомы или изменения в организме, поскольку ранняя диагностика может резко изменить любой прогноз», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Онколог рекомендовал обращать внимание на сухость кожи, анемию, потрескавшиеся или кровоточащие губы, одышку и ночную потливость.
Постоянно сухая кожа
Если вы заметили участок кожи, который постоянно сухой или зудит, возможно, стоит поговорить с врачом.
«В большинстве случаев это обычно что-то менее серьезное, например экзема, но посещение врача все равно принесет облегчение как вашему разуму, так и коже».
Анемия
От дефицита железа до дефицита фолиевой кислоты анемия обычно связана с недостатком витаминов и питательных веществ.
Базально-клеточная карцинома — иногда может проявляться железодефицитной анемией. Симптомы, которые следует заметить, могут включать крайнюю усталость, слабость, бледность кожи, боль в груди, холодные руки и ноги и головокружение.
Потрескавшиеся или окровавленные губы
Если ваши губы чрезмерно сухие и потрескавшиеся или даже начинают кровоточить, это может указывать на актинический хейлит, предраковое состояние.
Одышка
Хотя вы можете и не подозревать, что рак кожи может распространиться на легкие, необработанные виды рака, такие как меланома, могут попасть в это место.
Ночная потливость
Рак кожи редко вызывает ночную потливость, но растущее количество данных свидетельствует о том, что гормональные изменения и меланома связаны.
«Каждый раз, когда вы испытываете гормональные изменения, существует повышенный риск ночной потливости, поскольку ваше тело менее способно регулировать свою температуру».
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