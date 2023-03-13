Врач Болибок объяснил влияние смены сезонов на организм

0 Фото: https://unsplash.com/photos/O2lSIDyvfIQ
девушка на прогулке

Иммунолог Владимир Болибок: смена сезонов оказывает значительное влияние на деятельность иммунной системы и на суточный ритм.

С началом весны многие люди могут ощущать ухудшение самочувствия – разбитость, усталость и вялость, перепады настроения, бессонницу. Негативные ощущения в это время года могут быть связаны с климатическими переменами, сообщил в интервью врач Владимир Болибок.

По словам медика, за долгий период холодов и отсутствия дневного света организм впадает в состояние «вечных сумерек».

«Смена сезонов, во время которой уменьшается продолжительность светового дня, сбивает работу всей иммунной системы человека и провоцирует состояние вечных сумерек», - рассказал специалист.

Весной начинается период, когда иммунная система подвергается воздействию раздражителей, вызывающих ее возбуждение, что далеко не всегда комфортно для человека. Прибывающий световой день оказывает стимулирующее действие на обмен веществ, а также нервную и сердечно-сосудистую системы. Болибок отметил, что внешним признаком повышенной активности иммунной системы весной бывает аллергия: организм становится гиперчувствительным к действию разных факторов из окружающей среды, и аллергические проявления возникают особенно часто.

Врач Болибок указал на необычный симптом коронавирусной инфекции


Врач Болибок объяснил РИА «Федералпресс», что влияние смены сезонов на организм связано с деятельностью эпифиза, железы, расположенной в мозге. Этот орган «дирижирует» хронобиологическими процессами в человеческом теле, его суточным и годовым циклами. Эпифиз же контролирует и работу иммунной системы, в результате она по-разному функционирует в разные климатические сезоны.

Врач объяснил, почему у нас бывает аллергия на холод


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется синдром хронической усталости.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Владимир Болибок
Владимир Болибок
Здоровье
врач аллерголог-иммунолог
Читать MedikForum.ru в
Иммунолог рассказал, как люди переносят коронавирус, не ощущая его симптомов
Врач Болибок: специфическое ощущение может говорить о заражении Омикроном
Какие люди будут иметь осенью самый высокий уровень иммунитета: врач Болибок
Теги : иммунная система, проблемы со здоровьем, Владимир Болибок