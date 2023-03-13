Врач Болибок объяснил влияние смены сезонов на организм

«Смена сезонов, во время которой уменьшается продолжительность светового дня, сбивает работу всей иммунной системы человека и провоцирует состояние вечных сумерек», - рассказал специалист.

С началом весны многие люди могут ощущать ухудшение самочувствия – разбитость, усталость и вялость, перепады настроения, бессонницу. Негативные ощущения в это время года могут быть связаны с климатическими переменами, сообщил в интервью врач Владимир Болибок.По словам медика, за долгий период холодов и отсутствия дневного света организм впадает в состояние «вечных сумерек».Весной начинается период, когда иммунная система подвергается воздействию раздражителей, вызывающих ее возбуждение, что далеко не всегда комфортно для человека. Прибывающий световой день оказывает стимулирующее действие на обмен веществ, а также нервную и сердечно-сосудистую системы. Болибок отметил, что внешним признаком повышенной активности иммунной системы весной бывает аллергия: организм становится гиперчувствительным к действию разных факторов из окружающей среды, и аллергические проявления возникают особенно часто.Врач Болибок объяснил РИА «Федералпресс», что влияние смены сезонов на организм связано с деятельностью эпифиза, железы, расположенной в мозге. Этот орган «дирижирует» хронобиологическими процессами в человеческом теле, его суточным и годовым циклами. Эпифиз же контролирует и работу иммунной системы, в результате она по-разному функционирует в разные климатические сезоны.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется синдром хронической усталости.

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