Терапевт Кудряшова рассказала о симптомах синдрома хронической усталости
Терапевт Елена Кудряшова: нарушения сна, суставные и мышечные боли, головная боль могут говорить о наличии синдрома хронической усталости.
Врач рассказала в интервью, что с состоянием, которому свойственно постоянное утомление, статистически чаще сталкиваются женщины возрастом 25–45 лет.
«Синдром должен длиться более полугода, только тогда о нём вообще можно говорить», - отметила Елена Кудряшова.
Изданию «Клопс» медик перечислила симптомы, характерные для синдрома хронической усталости.
- Общее утомление.
- Неспособность справляться с физической или интеллектуальной работой.
- Необъяснимые головные боли.
- Нарушения сна: проблемы с засыпанием ночью, дневная сонливость.
- Суставные и мышечные боли.
- Ухудшение памяти.
- Плохая концентрация.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, которыми проявляется гормональный дисбаланс.
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