Терапевт Кудряшова рассказала о симптомах синдрома хронической усталости

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/portrait-of-beautiful-bored-businesswoman-leaning-on-her-elbow-in-exhaustion_10272202.htm#query=fatigue&position=2&from_view=search&track=sph
плохое самочувствие

Терапевт Елена Кудряшова: нарушения сна, суставные и мышечные боли, головная боль могут говорить о наличии синдрома хронической усталости.

Врач рассказала в интервью, что с состоянием, которому свойственно постоянное утомление, статистически чаще сталкиваются женщины возрастом 25–45 лет.

Найдено лекарство от синдрома хронической усталости


«Синдром должен длиться более полугода, только тогда о нём вообще можно говорить», - отметила Елена Кудряшова.

Изданию «Клопс» медик перечислила симптомы, характерные для синдрома хронической усталости.
  • Общее утомление.
  • Неспособность справляться с физической или интеллектуальной работой.
  • Необъяснимые головные боли.
  • Нарушения сна: проблемы с засыпанием ночью, дневная сонливость.
  • Суставные и мышечные боли.
  • Ухудшение памяти.
  • Плохая концентрация.
Терапевт Кудряшова предупредила: синдром хронической усталости обычно бывает тесно связан с развитием дефицитных состояний – часто он становится следствием дефицита железа, давней железодефицитной анемии.

Как вылечить синдром хронической усталости


Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, которыми проявляется гормональный дисбаланс.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Синдром хронической усталости можно победить спортом
Ученые рассказали, почему возникает синдром хронической усталости
Усталость может говорить об иммунной патологии
Теги : хроническая усталость, признаки нарушений, Елена Кудряшова