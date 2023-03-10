Терапевт Кудряшова рассказала о симптомах синдрома хронической усталости

«Синдром должен длиться более полугода, только тогда о нём вообще можно говорить», - отметила Елена Кудряшова.

Общее утомление.

Неспособность справляться с физической или интеллектуальной работой.

Необъяснимые головные боли.

Нарушения сна: проблемы с засыпанием ночью, дневная сонливость.

Суставные и мышечные боли.

Ухудшение памяти.

Плохая концентрация.

Врач рассказала в интервью, что с состоянием, которому свойственно постоянное утомление, статистически чаще сталкиваются женщины возрастом 25–45 лет.Изданию «Клопс» медик перечислила симптомы, характерные для синдрома хронической усталости.Терапевт Кудряшова предупредила: синдром хронической усталости обычно бывает тесно связан с развитием дефицитных состояний – часто он становится следствием дефицита железа, давней железодефицитной анемии.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , которыми проявляется гормональный дисбаланс.

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