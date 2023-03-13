При развитии жировой болезни печени меняется походка

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походка

Люди, у которых развивается неалкогольная жировая болезнь печени, могут начать по-другому ходить.

Жировая болезнь печени неалкогольного происхождения в большинстве случаев бывает обусловлена нездоровым образом жизни, перееданием, малоподвижностью. При данном заболевании в печени повышается концентрация жира, что очень опасно в своей перспективе.

Между тем, симптомы этого патологического процесса могут быть неспецифическими.

В частности, ожирение печени может вести к появлению неврологических проблем.

Врачи: походка может многое рассказать о здоровье человека


«Когда печень поражена, это может повлиять на многие функции организма, включая поведение, настроение, речь, сон и то, как человек двигается. Люди также замечают изменение в походке», - приводит слова специалистов издание Daily Express.

По их словам, при развитии жировой болезни печени может возникать шаткость, и человек начинает шире расставлять ноги. Тем не менее, свой баланс он не контролирует, поэтому пошатывается, покачивается во время ходьбы.

Назван ряд предупреждающих симптомов жировой болезни печени


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