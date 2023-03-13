Почему ночью может болеть колено?

«Если вы заметили, что какая-то часть вашего тела начинает болеть чаще и особенно ночью, игнорировать это нельзя, нужно обращаться к врачу», - заявили эксперты.

припухлость

ощущение тепла при прикосновении рукой

«скрипучие» звуки при движении ногой.

Специалисты Кливлендской медицинской клиники проинформировали, что в случае болевых ощущений тревожным сигналом является регулярное возвращение боли.Отвечая на вопрос, почему ночью могут болеть колени, представители Кливлендской клиники пояснили: данный симптом может возникать из-за такой серьезной проблемы как остеоартрит. Будучи разновидностью артрита, остеоартрит представляет собой состояние, вызванное износом хряща – ткани, защищающей кости и суставы. При его истончении или атрофии происходит трение костей, соединяющихся в суставах, что способствует болезненным ощущениям.Другие симптомы остеоартрита коленного сустава могут включать:Медики предупреждают: поскольку вызываемые артритом боли часто возникают ночью, это может вести к нарушению нормального сна, в связи с чем будет ухудшаться самочувствие днем. Кроме того, остеоартроз коленного сустава может прогрессировать до тяжелой стадии, при которой врачи говорят о необходимости операции по выравниванию кости или замене сустава.Также распространенной причиной такой боли является тендинит надколенника – состояние, вызванное воспалением сухожилия колена. Примечательно, что остеоартрит и тендинит надколенника вызывают более болезненные ощущения, когда человек находится в состоянии покоя, чем когда он двигается. По этой причине связанный с ними дискомфорт ощущается ночью с большей силой, чем днем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой утренний симптом может возникать за несколько дней до инсульта.

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