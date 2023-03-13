Почему ночью может болеть колено?
Неоднократно возникающие ночные боли в коленях могут означать, что у человека остеоартрит.
Специалисты Кливлендской медицинской клиники проинформировали, что в случае болевых ощущений тревожным сигналом является регулярное возвращение боли.
«Если вы заметили, что какая-то часть вашего тела начинает болеть чаще и особенно ночью, игнорировать это нельзя, нужно обращаться к врачу», - заявили эксперты.
Отвечая на вопрос, почему ночью могут болеть колени, представители Кливлендской клиники пояснили: данный симптом может возникать из-за такой серьезной проблемы как остеоартрит. Будучи разновидностью артрита, остеоартрит представляет собой состояние, вызванное износом хряща – ткани, защищающей кости и суставы. При его истончении или атрофии происходит трение костей, соединяющихся в суставах, что способствует болезненным ощущениям.
Другие симптомы остеоартрита коленного сустава могут включать:
- припухлость
- ощущение тепла при прикосновении рукой
- «скрипучие» звуки при движении ногой.
Почему еще ночью могут болеть колени? Также распространенной причиной такой боли является тендинит надколенника – состояние, вызванное воспалением сухожилия колена. Примечательно, что остеоартрит и тендинит надколенника вызывают более болезненные ощущения, когда человек находится в состоянии покоя, чем когда он двигается. По этой причине связанный с ними дискомфорт ощущается ночью с большей силой, чем днем.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой утренний симптом может возникать за несколько дней до инсульта.
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