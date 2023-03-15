Врач Ильинская назвала основные осложнения повышенного давления

Пробуждение с головной болью.

Сердцебиение.

Шум в ушах.

Мышечный тремор.

Экстремальная усталость.

Необъяснимая боль в груди.

Тошнота.

Головокружение.

Повышенное беспокойство.

Повышенное кровяное давление (гипертония) представляет собой состояние, при котором увеличивается давление кровотока на стенки сосудов. Очень часто развитие гипертонии происходит незаметно для человека – он может годами жить с повышенным давлением, подвергая свое здоровье серьезному риску. Высокое кровяное давление вызывает проблемы с сердцем и часто приводит к возникновению так называемых сосудистых катастроф – сердечных приступов, инсультов. Кроме того, его негативному влиянию подвергаются другие внутренние органы. Об основных осложнениях со здоровьем, к которым может привести не леченая гипертония, в беседе с «МедикФорум» рассказала врач-терапевт Тамара Ильинская.У людей повышенным давлением повреждаются клетки внутренней оболочки артерий. Это вдет к тому, что они утрачивают эластичность и гибкость, перестают расширяться в случае увеличенного притока крови. На этом фоне развивается атеросклероз.Проблемы с сердцем – один из ключевых побочных эффектов гипертонии: они могут включать ишемическую болезнь сердца, увеличение размера сердца и изменение его формы, а в тяжелых случаях – сердечную недостаточность.Проблемы с мозгом у гипертоников возникают в тесной связи с повреждением кровеносных артерий и ослаблением сердечной мышцы. Последствием хронически высокого давления могут стать транзиторная ишемическая атака (ТИА), инсульт, легкие когнитивные нарушения и деменция.Почки обычно отфильтровывают лишнюю жидкость и отходы из крови, а для этого процесса необходимы здоровые кровеносные сосуды. Если из-за повышенного давления сосуды повреждаются, это препятствует нормальной работе почек.Врач Ильинская добавила: помимо названных проблем со здоровьем, гипертония также может негативно влиять на органы зрения, способствовать сексуальной дисфункции.По словам медика, взрослые люди должны контролировать свое кровяное давление независимо от появления каких-то симптомов. Начало развивающейся гипертонии обычно бывает «тихим» - организм приспосабливается к росту давления и не проявляет тревожных признаков. Если же симптомы возникают, их часто принимают за рутинные недомогания.Симптомы повышенного давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникнуть аневризма

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