Онколог Жукова рассказала, какие продукты могут вызывать рак желудка

310 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/patient-experiencing-stomachache_7571993.htm#query=stomach%20pain&position=5&from_view=search&track=ais
боль в животе

По словам врача-онколога Елены Жуковой, содержащие  нитраты продукты являются одними из провокаторов рака желудка.

Онколог Жукова сообщила в интервью, что влияние фактора питания на развитие рака желудка является очень весомым. По словам медика, употребление некоторых продуктов может способствовать раздражению слизистой ткани желудка и развитию воспалительных процессов.

Онколог рассказал, почему еда может стать ядом


«Чаще всего это спровоцировано избыточным потреблением острой, жареной, копченой, маринованной пищи, а также продуктов с содержанием нитратов», - рассказала Жукова «Известиям».

Также на возникновение этой злокачественной патологии влияют длительные стрессы, злоупотребление алкогольными напитками, курение. Помимо того, к опухоли в желудке ведет неправильный прием лекарств. Медикаменты обладают свойством образовывать язвенные очаги. Говоря о язве желудка, онколог Жукова назвала ее предопухолевым заболеванием. Медик подтвердила: язва вполне способна развиться в рак желудка.

Онколог рассказала, как распознать рак желудка


«Предотвратить развитие рака желудка возможно. Для этого необходимо регулярно проходить диспансеризацию, при наличии показаний гастроскопию, сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и отказаться от табакокурения», - резюмировала специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом был назван главный отличительный симптомязвы желудка.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Жукова
Елена Жукова
Здоровье
врач-онколог, хирург, маммолог
Читать MedikForum.ru в
Онколог Жукова: некоторые виды рака нельзя обнаружить по симптомам
Врач онколог из Германии рассказал об особенностях рака желудка
Онколог Карасев назвал основной характерный признак агрессивных форм рака ЖКТ
Теги : рак желудка, причины рака, Елена Жукова.