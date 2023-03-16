Онколог Жукова рассказала, какие продукты могут вызывать рак желудка

«Чаще всего это спровоцировано избыточным потреблением острой, жареной, копченой, маринованной пищи, а также продуктов с содержанием нитратов», - рассказала Жукова «Известиям».

«Предотвратить развитие рака желудка возможно. Для этого необходимо регулярно проходить диспансеризацию, при наличии показаний гастроскопию, сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и отказаться от табакокурения», - резюмировала специалист.

Онколог Жукова сообщила в интервью, что влияние фактора питания на развитие рака желудка является очень весомым. По словам медика, употребление некоторых продуктов может способствовать раздражению слизистой ткани желудка и развитию воспалительных процессов.Также на возникновение этой злокачественной патологии влияют длительные стрессы, злоупотребление алкогольными напитками, курение. Помимо того, к опухоли в желудке ведет неправильный прием лекарств. Медикаменты обладают свойством образовывать язвенные очаги. Говоря о язве желудка, онколог Жукова назвала ее предопухолевым заболеванием. Медик подтвердила: язва вполне способна развиться в рак желудка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом был назван главный отличительный симптом язвы желудка.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.