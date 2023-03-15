Врач Бернацкий назвал главный отличительный симптом язвы желудка

«Для язвы желудка или 12-перстной кишки есть один характерный симптом – голодные боли: когда сильная боль в желудке возникает на фоне голода, а после еды проходит. Такой симптом на 90 процентов говорит о язве», - поделился медик.

«Ошибка, которую часто допускают при приеме аспирина, – пить таблетку перед сном, тем более запивая лишь глотком воды. Так делать категорически нельзя. Аспирин надо запивать целым стаканом воды и принимать только после еды, желательно после обеда», - посоветовал специалист.

Врач Бернацкий рассказал, что язва желудка может быть «тихим» заболеванием, выявить которое способна только гастроскопия. Это объясняется тем, что язвенная болезнь далеко не всегда сопровождается симптомами, указывающими именно на нее, – многие признаки недуга бывают неспецифическими.В то же время Бернацкий отметил, что этот главный отличительный симптом язвы желудка встречается далеко не у всех язвенников.Также гастроэнтеролог предупредил, что состояние желудка может сильно пострадать из-за неправильного приема лекарств. В частности, его слизистая оболочка становится очень уязвимой, когда принимаются нерецептурные обезболивающие противовоспалительные средства или препараты на основе аспирина. Медик объяснил, что принятая таблетка может приклеиться к стенке пищеварительного органа и разъесть его слизистую.Бернацкий добавил, что люди, которые часто принимают обезболивающие, при этом являются курильщиками, пьют кофе, – особенно сильно рискуют заполучить язву желудка. Кроме того, неправильный прием лекарств в тех случаях, когда уже имеется язва, повышает вероятность того, что она переродится в рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск раковых заболеваний повышается в связи с употреблением продуктов, содержащих маргарин.

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