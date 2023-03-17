Нутрициолог Строков: эти 3 белых овоща снижают уровень холестерина

«Белые овощи, такие как лук, чеснок и цветная капуста, недооценивают, и они могут помочь снизить уровень холестерина, а также имеют множество преимуществ для здоровья, которые могут привести к более здоровой и долгой жизни. Лук, например, содержит витамин B6, витамин C и марганец, а также соединения серы, которые помогают вашему организму улучшить свою иммунную систему и рост», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Цветная капуста — один из моих любимых белых овощей, независимо от того, жареная она или сырая», — сказала она. Он содержит клетчатку и полезен для пищеварения, а также помогает уменьшить воспаление благодаря своим антиоксидантам".

Считается, что около 60 процентов взрослого населения живут с высоким уровнем холестерина, причем многие из них не подозревают об этом. Высокий уровень холестерина означает, что у человека в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Эти жировые отложения могут накапливаться в кровеносных сосудах, вызывая закупорку.Как и многие состояния здоровья, высокий уровень холестерина часто является результатом нескольких факторов образа жизни. Одним из таких факторов является диета: продукты с высоким содержанием насыщенных жиров связаны с повышенным уровнем холестерина.Точно так же, как то, что вы едите, может повысить уровень холестерина, оно также может помочь его снизить.В рамках исследования команда проанализировала 10 существующих испытаний с участием более 440 человек, в которых оценивалось влияние употребления лука на уровень холестерина. Было обнаружено, что он повышает уровень липопротеинов высокой плотности («хороший» холестерин), но снижает уровень липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин).Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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