Причиной утреннего головокружения может быть сердечная недостаточность

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головокружение

С возрастом люди становятся более склонными к проблемам с кровяным давлением, которые в том числе вызывают утреннее недомогание.

Что может быть причиной утреннего головокружения после пробуждения от сна?

Низкое кровяное давление (гипотония). Во время ночного сна кровь имеет тенденцию скапливаться в туловище. Когда человек просыпается и встает с постели, кровь направляется к животу и ногам, вызывая падение артериального давления. В норме организм может достаточно быстро восстановить его баланс, но у пожилых людей такой быстроты реакций уже может не быть – они часто ощущают головокружение утром при слишком резком подъеме с кровати.

Кроме того, низкое кровяное давление (ортостатическая гипотензия), из-за которого кружится голова, может возникать на фоне приема некоторых лекарств (например, антидепрессантов или диуретиков), а также при проблемах с сердцем или расстройствах нервной системы.

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Данное нарушение портит жизнь людям, у которых имеются проблемы с балансом во внутреннем ухе. В его случае головокружение может ощущаться при смене положения тела – например, когда человек переворачивается в постели.

Апноэ во сне. У людей с апноэ во время сна происходят остановки дыхания, что мешает организму (конкретно мозгу) получать достаточное количество кислорода – это, в свою очередь, провоцирует ощущение головокружения.

Кардиолог Жито: какими симптомами может проявляться сердечная недостаточность


Сердечная недостаточность. При сердечной недостаточности миокард не может перекачивать достаточное количество крови для нужд тела. Эта проблема может вызвать скачки артериального давления, способные привести к дисбалансу равновесия и головокружению, рассказали медицинские специалисты портала Pronews.

Ученые разгадали причину сердечной недостаточности


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы со зрением утром могут возникать за несколько дней до инсульта.

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