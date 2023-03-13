Причиной утреннего головокружения может быть сердечная недостаточность

Что может быть причиной утреннего головокружения после пробуждения от сна?Во время ночного сна кровь имеет тенденцию скапливаться в туловище. Когда человек просыпается и встает с постели, кровь направляется к животу и ногам, вызывая падение артериального давления. В норме организм может достаточно быстро восстановить его баланс, но у пожилых людей такой быстроты реакций уже может не быть – они часто ощущают головокружение утром при слишком резком подъеме с кровати.Кроме того, низкое кровяное давление (ортостатическая гипотензия), из-за которого кружится голова, может возникать на фоне приема некоторых лекарств (например, антидепрессантов или диуретиков), а также при проблемах с сердцем или расстройствах нервной системы.Данное нарушение портит жизнь людям, у которых имеются проблемы с балансом во внутреннем ухе. В его случае головокружение может ощущаться при смене положения тела – например, когда человек переворачивается в постели.У людей с апноэ во время сна происходят остановки дыхания, что мешает организму (конкретно мозгу) получать достаточное количество кислорода – это, в свою очередь, провоцирует ощущение головокружения.При сердечной недостаточности миокард не может перекачивать достаточное количество крови для нужд тела. Эта проблема может вызвать скачки артериального давления, способные привести к дисбалансу равновесия и головокружению, рассказали медицинские специалисты портала Pronews.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы со зрением утром могут возникать за несколько дней до инсульта.

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