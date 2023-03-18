Гепатолог Прашнова назвала безопасное для печени количество алкоголя

«Относительно безопасный для здоровья лимит – это 14 алкогольных единиц в неделю. Мужчинам рекомендуется употреблять менее 3 доз алкоголя в день, а женщинам – не более 2, проводя как минимум два дня в неделю абсолютно трезвыми», - уточнила Мария Прашнова.

«При диагностированном алкогольном повреждении печени от спиртного необходимо отказаться полностью – это единственный способ предотвратить ухудшения и минимизировать риск развития цирроза», - резюмировала эксперт.

Гепатолог Прашнова рассказала в интервью, что основным опасным для печени ингредиентом алкоголя является этанол. Одна единица алкоголя – это 10 граммов этанола. Такое количество спиртного организм взрослого человека способен переработать в течение часа.Прашнова добавила: нет таких алкогольных напитков, которые можно считать безопасными для печени. Чтобы здоровье органа не пострадало, важно контролировать дозу и скорость поглощения спиртного.Специалист назвала безопасное для печени количество алкоголя.Беседуя с «Газетой.Ru», медик подчеркнула , что ежедневный прием алкоголя даже в небольших дозах может ухудшить состояние печени, спровоцировав ее ожирение. Также врач посоветовала воздерживаться от употребления коктейлей на основе спиртного с добавлением сладких компонентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сидячий образ жизни способствует проблемам с ЖКТ

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