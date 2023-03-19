Врач Попова объяснила причины обострения хронических болезней весной

«Зимой и в начале весны в рационе мало фруктов и овощей, поэтому организму может не хватать витаминов и элементов. Кроме того, некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего еще больше снижается активность иммунной системы», - предупредила Елена Попова, беседуя с RT.

«Ослабленный иммунитет, гормональные сбои, активное цветение растений приводят к обострениям аллергий. К тому же весной становится теплее, начинается цветение трав – соответственно, в воздухе увеличивается содержание пыли, пыльцы, семян, пуха и прочих опасных для астматика веществ».

Врач Попова проинформировала в интервью, что весной часто возникают обострения заболеваний ЖКТ в виде хронических гастритов, энтеритов, колитов, язвенной болезни желудка, язвы двенадцатиперстной кишки. Объясняя причины этой проблемы, медик констатировала, что в большой степени на плохое самочувствие весной влияет нехватка питательных веществ, которые организм недобирает из-за несбалансированного питанияТерапевт уточнила, что под влиянием названных факторов в желудке усиливается выработка соляной кислоты, и это повышает риск повреждения его слизистой. По словам специалистки, весной во избежание обострения патологий пищеварительного тракта нужно придерживаться щадящего питания, избегая продуктов, которые раздражают слизистую, способствуют изжоге.Также, добавила Попова, весной могут учащаться или обостряться симптомы аллергического характера, бронхиальная астма.Врач посоветовала больным астмой людям тщательнее следить за самочувствием, консультироваться со специалистами и следовать назначенной терапии.Ранее портал MedikForum.ru писал о проблемах с зубами , возникающими из-за стресса.

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