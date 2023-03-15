Стоматолог Габуева рассказала о проблемах с зубами из-за стресса

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зубная боль

Стоматолог Ася Габуева: повышенная выработка гормонов стресса негативно отражается на состоянии ротовой полости.

Стоматолог Габуева предупредила в интервью, что переносимые людьми стрессы, а также нервное напряжение и тревожность могут провоцировать серьезные проблемам с зубами. Специалист пояснила, что зубы портятся в связи с тем, что в подобных обстоятельствах организм производит большое количество стрессового гормона кортизола. Под воздействием повышенной концентрации этого гормона стресса меняется состав слюны – она становится более кислой. Как следствие, становится более уязвимой, склонной к повреждению эмаль зубов – они быстрее подвергаются кариесу.

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«Кроме того, стресс может ухудшить состояние десен, вызвать пародонтит, гингивит и болезнь пародонта, которая может привести к потере зубов», - объяснила Габуева «Газете.Ru».

Кроме того, стрессовые состояния провоцируют напряжение мышц, из-за которого может возникать бруксизм – неконтролируемое стискивание зубов, скрежетание ими во время сна.

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«Бруксизм чреват различными заболеваниями полости рта и проблемами с височно-нижнечелюстным суставом, а это тяжело поддается лечению», - предупредила стоматолог.

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Ася Габуева
Ася Габуева
Здоровье
врач-стоматолог
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