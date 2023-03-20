Врач Малышева рассказала о признаке сифилиса: «безболезненные язвочки»

«Отличие в том, что пораженное место не болит, не имеется вообще никакой боли. По этой причине люди часто не замечают образование какого-то повреждения», - уточнил Андрей Продеус.

Сифилис обладает репутацией одной из самых опасных инфекций, которые передаются половым путем. Возникающее заболевание становится хроническим, для его течения характерно поражение многих внутренних органов, а также слизистых тканей, нервной системы, костей и опорно-двигательного аппарата.Выступая вместе с иммунологом Андреем Продеусом, профессор Елена Малышева сообщила: признаком такого опасного заболевания как сифилис могут оказаться безболезненные язвочки, возникающие на теле. В частности, они появляются на половых органах, а также на языке и губах – в местах, где происходит первичное внедрение возбудителя инфекции.По словам Малышевой, такие язвочки внешне могут напоминать герпес, но между высыпаниями все же имеется отличие.Профессор Малышева добавила, что в сущности язва, возникающая вследствие заражения сифилисом может появиться на теле «где угодно». По этой причине важно проводить самостоятельные осмотры и обращаться к специалистам, если что-то вызывает обеспокоенность. Конкретно сифилис успешно лечится, если выявляется на ранних стадиях.Ранее портал MedikForum.ru писал о начальных симптомах рака толстой кишки.

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