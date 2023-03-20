Онколог Скоркина назвала начальные симптомы рака толстой кишки

«Насторожить человека и стать причиной пройти диагностику на этот вид рака должны периодические спазмы в животе, диарея и запор, а также потеря аппетита», - перечислила Ирина Скоркина

«Необычная потеря аппетита чаще всего является симптомом рака толстой кишки 4 стадии. У некоторых людей он был отмечен на раннем этапе», - дополнила онколог.

Врач Скоркина сообщила в интервью, что при развитии злокачественных опухолей в толстой кишке может не быть каких-то определенных и четких ранних симптомов. В то же время человек может ощущать некоторые изменения в работе организма – в их случае нужно обязательно проверит состояние кишечника.Беседуя с «Газетой.Ru», онколог добавила , что нередко начальными симптомами рака толстой кишки становятся тупые спазмы и дискомфорт в животе. Что касается запора и диареи, они могут возникать как чередующиеся состояния.Еще один вероятный признак – появление ярко-красной или темно-красной крови в стуле как следствия кровотечения, возникающего в толстой кишке.Также Скоркина посоветовала обращать внимание на потерю веса, которая происходит без прилагаемых для этого усилий. Необъяснимое похудение может быть сигналом того, что опухоль растет, используя для своего роста питательные вещества, предназначавшиеся для организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими опасными для здоровья последствиями чревато злоупотребление витамином D.

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