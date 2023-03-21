Неврологи перечислили патологические причины слишком чуткого сна

«Сон может быть беспокойным из-за гормонального дисбаланса в период менструального цикла, менопаузы или беременности. Влияет на чуткость сна также возраст более пятидесяти лет», - рассказал профессор Гимранов «Газете.ru».

Интеллектуальное напряжение в дневное время.

Стресс.

Интенсивные физические нагрузки.

Избыточное употребление кофеина.

Ночная активность.

Психологическое напряжение, которое не осознается человеком.

Наследственная предрасположенность.

«Чуткий сон может свидетельствовать и о наличии ряда заболеваний, включая депрессию, невротические расстройства, чрезмерную увлечённость алкоголем или лекарствами. Причиной также могут быть бессонница и соматические заболевания. В таком случае необходимо обратиться к врачу, который подскажет правильное решение этой проблемы», - поделился невролог Канушин.

Врачи-неврологи объяснили, почему сон человека может стать слишком чутким. По словам одного из экспертов, доктора медицинских наук, профессора Рината Гимранова, нередко такое нарушение объясняется гормональным сбоем.Также невролог перечислил другие факторы, которые делают сон тревожным и чувствительным к раздражителям, например, шуму или свету.По мнению профессора Гимранова, для того, чтобы соон был крепким, качественным, важно придерживаться упорядоченного режима работы и отдыха.В свою очередь, врач Никита Канушин констатировал: чуткий сон не всегда означает некое отклонение. Например, фаза быстрого сна, на которую приходится почти четверть ночного сна, характеризуется естественной высокой восприимчивостью к воздействию внешней среды.Но также, отметил медик, слишком зыбкий сон может становиться по патологическим причинам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью может принести сон на левом боку.

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