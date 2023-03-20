Сон на левом боку полезен для здоровья по нескольким причинам

Хороший ночной сон важен для моего здоровья. То, в каком положении тела спит человек, может иметь большое значение. Медицинские эксперты портала Medical Daily советуют обратить внимание на те преимущества, которые дает сон на левом боку.Тем, у кого изжога возникает после особенно обильной или острой пищи, рекомендуется спать на левом боку – в такой позе симптомы изжоги ослабевают (сон на правом боку может усугублять их).Пациентам, страдающих синдромом обструктивного апноэ во сне и склонным к храпу, также лучше засыпать, повернувшись на левый бок.Считается, что во время сна на левом боку улучшается перистальтика кишечника, поскольку естественная гравитация способствует более эффективному выведению пищи из тонкой кишки в толстую.Когда человек спит на левом боку, гравитация принимает на себя часть нагрузки, которую испытывает сердце. Таким образом лучше осуществляется лимфатический дренаж, снижается подверженность отекам.Селезенка – еще один орган, на который позитивно влияет левосторонний сон благодаря тому, что под действием силы тяжести облегчается дренаж.Левая сторона тела является доминирующей лимфатической стороной. Во время сна на левом боку фильтрация токсинов, лимфатической жидкости и отходов происходят гораздо эффективнее, чем при сне на правом.Когда тело повернуто на левую сторону, снижается давление на правую полую вену (самую большую вену в теле). Это положительно сказывается на кровообращении и полезно, если имеется варикозное расширение вен.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы патологические причины нежелания спать.

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